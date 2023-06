Les «brûleurs de têtes de moutons» sont de retour dans les rues de Casablanca

Le temps d’une journée, une activité provisoire contre le chômage et pour rendre service aux voisins. Dans plusieurs quartiers de Casablanca, de jeunes femmes et hommes ont allumé le feu de bon matin pour nettoyer les têtes et les pieds des bêtes du sacrifice.

Les plus futés se sont armés de chalumeaux pour mieux se faciliter la tâche. Quant aux prix, ils varient d’un coup à l’autre mais restent généralement dans une fourchette de 20 à 30 dirhams. Et certains clients se montrent plus généreux avec ces jeunes en versant plus.

Pourvu que ces jeunes fassent place nette à la fin de cette journée pour ne pas compliquer la vie, davantage, aux éboueurs!