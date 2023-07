Casamar de Tarfaya: une plage à couper le souffle, un monument historique pour décor

Si le Maroc, avec ses 3.600 km de côtes, est le pays des plages par excellence, certaines se distinguent plus que d’autres par leur étendue, leur beauté et (c’est important) leur propreté. Dar Lbahr ou Casamar de Tarfaya en fait partie et figure parmi les plages à visiter absolument au Maroc. Et pour cause, plus qu’un «spot» offrant sable fin, puissantes vagues de l’océan Atlantique et sérénité loin du tumulte de la ville et du quotidien, Casamar abrite à même l’eau un véritable monument historique, la maison éponyme, qui mérite attention et préservation.

La maison Casamar (ou encore Port Victoria) a été construite par le navigateur anglais Donald McKenzie entre 1878 et 1882, avant d’être repris par le sultan Hassan Ier, explique Chiba Maielainine Mrabih Rabbou, président de l’association Les Amis de Tarfaya. L’édifice constitue un monument important dans l’histoire de la ville et une attraction touristique d’une grande valeur. Mais il souffre de l’érosion, qui menace jusqu’à son existence. «Si restauré, revalorisé et classé comme patrimoine national, ce monument sera sans aucun doute l’attraction phare du développement du tourisme à l’échelle de la région», plaide-t-il.

Acteur associatif, Lahcen Matrani abonde dans le même sens. «La plage attire déjà bon nombre de visiteurs, que ce soit de Smara, Boujdour ou toutes les autres provinces du Sud. Des animations y ont lieu régulièrement et dans une très belle ambiance», témoigne-t-il. Fait marquant, le travail exceptionnel de la société civile locale, qui prend sur elle d’assurer tant la sécurité que la propreté d’un lieu où les estivants s’adonnent à cœur joie à leurs hobbies préférés, notamment le football (y compris féminin) et les sports de glisse.