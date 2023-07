Tanger: en images, revivez la magie de la corniche à la tombée de la nuit

C’est à la tombée de la nuit, lorsque les lueurs crépusculaires commencent à danser sur le paysage tangérois, que les rues s’animent. Les estivants, résidents locaux et visiteurs, choisissent ce moment pour savourer un repos bien mérité sur la corniche.

Des musiciens de rue aux chanteurs improvisés, la musique devient la bande-son de ces douces soirées. On peut voir des enfants jouer, rire et danser, leur joie et leur bonheur remplissant l’air de vibrations positives. Des activités ludiques sont proposées, des manèges colorés aux jeux traditionnels, assurant un divertissement sûr et amusant pour les plus petits.

Mais ce n’est pas tout: la corniche de Tanger devient également une vitrine culinaire la nuit. Les vendeurs de street food proposent une variété d’aliments savoureux. Des stands colorés proposent une variété de plats alléchants, allant des spécialités marocaines traditionnelles aux mets internationaux.

Que vous soyez tenté par un tajine savoureux, des brochettes grillées ou des délices sucrés, vous trouverez certainement de quoi satisfaire vos papilles. Les effluves de ces délices culinaires flottent dans l’air, attirant les passants et ajoutant une touche supplémentaire à l’ambiance festive de la corniche.