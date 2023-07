La corniche de Hay El Fath figure au top des espaces panoramiques de Rabat

En ce début d’été où la chaleur est étouffante, cet espace accueille quotidiennement des milliers de visiteurs en quête de la fraicheur et de la détente. L’endroit est panoramique, surtout au coucher du soleil, lorsque des centaines de familles y viennent pour pique-niquer et contempler, face à la mer, le beau paysage. Cette jolie corniche se démarque aussi par ses immenses pelouses où chaque jour son gazon est taillé et arrosé par la ville grâce à la réutilisation des eaux usées traitées.

A travers ce système mis en place par le wali de la région Mohamed Yacoubi, Rabat vient de réussir un joli pari en se dotant de nombreux espaces verts et jardins poussant même certains visiteurs étrangers à dire que «la capitale est devenue en peu de temps un immense terrain de golf». Il n’y a pas que les pelouses de gazon qui dominent cette corniche qui est proche de la grande piscine de Rabat. Elle possède d’autres atouts comme des terrains de sport de proximité et diverses aires de jeux pour les jeunes. La sécurité est aussi un des atouts de la zone avec la présence d’un dispositif de policiers qui veillent sur la population. Plusieurs témoignages ont salué cet effort déployé par la DGSN. Le seul point négatif de cette corniche est lié à l’absence de toilettes publiques. Les visiteurs sont contraints d’utiliser les WC des cafés et restaurants situés à une longue distance de là.