Casablanca: un ftour unique à la plage de Aïn Diab, les pieds dans l’eau, la tête dans les étoiles

Le son des vagues qui s’écrasent doucement sur le rivage, les rythmes de la derbouka accompagnés de chants, l’odeur de la mer qui se mélange à celle des épices et des plats traditionnels tels que la harira ou le tajine, les rires, les chuchotements et les conversations animées... Le ftour à Aïn Diab est un véritable spectacle pour les sens.

Sur cette plage célèbre de la capitale économique, des dizaines de groupes sont installés devant des tables dressées avec des nappes colorées et des assiettes remplies de gourmandises, attendant le coucher du soleil. Ils sont venus des quatre coins de la ville pour partager un ftour en famille ou entre amis dans une ambiance à la fois festive et apaisante.

Convivialité et loisirs en bord de mer

«Le ftour à la plage est bien meilleur qu’à la maison», affirme un jeune approché par Le360. La raison de cet engouement pour la plage à l’heure du ftour? L’ambiance: «Bien que l’on mange mieux à la maison, l’ambiance à la plage est exceptionnelle», ajoute-t-il.

Un autre jeune interrogé partage le même avis: «C’est notre premier ftour à la plage. C’était l’idée d’un ami, que nous avons immédiatement acceptée. C’est l’occasion de se réunir et de profiter de la bonne ambiance sur la plage.»

Pour ces Casablancais, le ftour à l’extérieur ne se limite pas à manger et à boire. Et à Aïn Diab , les activités ne manquent pas! En attendant le coucher du soleil, nombreux s’adonnent à des activités au bord de la mer, telles que le foot, le beach tennis, le jogging, les jeux de cartes, la musique et le chant... Chacun s’adonne à un loisir différent.

«On peut jouer au foot, regarder la mer et profiter de bons moments en plein air», partage un visiteur pour Le360. «Le ftour à la plage entre amis a un autre goût. Cela permet de se détendre et de s’amuser en toute aisance. Entre amis, on peut faire ce que l’on veut et bien profiter de la sortie», ajoute une jeune fille venue partager le ftour avec ses amis.

Un ftour collectif pour plus de partage

Le ftour à Aïn Diab est bien plus qu’une simple tradition suivie par certains individus ou groupes. C’est une activité qui implique aussi la société civile dans son ensemble. Chaque année, de nombreuses associations organisent des ftours collectifs pour permettre au plus grand nombre de Casablancais de se réunir autour d’un repas et de thèmes d’intérêt commun.

«L’année dernière, le ftour collectif que nous avons organisé a connu un grand succès. Cette année, plusieurs membres de notre association ont proposé d’en organiser un autre, cette fois-ci encore plus grand», indique un acteur associatif interrogé par Le360.

Il s’agit, selon cet interlocuteur, de la plus grande table de ftour à Casablanca, avec plus de 400 personnes attendues. L’objectif est de créer une ambiance de partage et de rapprochement entre les habitants de la métropole.

Que ce soit en famille, entre amis ou dans le cadre associatif, il ne faut surtout pas manquer l’expérience du ftour à Aïn Diab. Pour ceux qui n’ont pas encore vécu cette expérience, un jeune interrogé par Le360 conseille: «Le ramadan touche presque à sa fin et on ne pourra revivre cette expérience que l’année prochaine. Il faut profiter de cette occasion pour vivre des moments inoubliables.»