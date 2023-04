En plein ramadan, la plage de Rabat attire les visiteurs en nombre

Ce week-end, la plage de Rabat, espace de détente par excellence, reçoit des visiteurs par milliers, encouragés par la hausse des températures. Ils sont en effet nombreux à prendre la direction de cette étendue située non loin de la Kasbah des Oudayas, entre sportifsoccasionnels, amateurs de sports nautiques, baigneurs ou simples promeneurs.

Les surfeurs étaient également nombreux à s’adonner à leur sport favori, profitant d’une mer à la houle suffisamment animée pour transporter leurs planches. Le gérant d’un club de surf n’a pas caché sa satisfaction face à l’affluence que connaît le lieu. «Mon école de surf, qui compte une trentaine d’adhérents, est ouverte durant les quatre saisons de l’année», a-t-il affirmé.

Lire aussi : La plage Foum Labouir, lieu de rassemblement ramadanesque des habitants de Dakhla

Et d’ajouter que la corniche de Rabat est actuellement l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation et d’équipement. En effet, le lieu sera doté de plusieurs infrastructures en adéquation avec sa vocation d’espace touristique de détente et de baignade, notamment des sanitaires et des douches, ainsi que des établissements de loisirs, dont des cafés et des restaurants.