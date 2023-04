La plage Foum Labouir, lieu de rassemblement ramadanesque des habitants de Dakhla

Lieu de rassemblement et de divertissement pour les habitants de Dakhla, la plage de Foum Labouir le devient encore plus durant le mois de ramadan. Un véritable repaire pour les jeunes et les moins jeunes, qui constitue pour ses visiteurs un espace unique de détente et de convivialité, autant durant la journée qu’au long des longues soirées ramadanesques.

En un mot comme en mille, cette plage se fait un espace idéal vers lequel ils se dirigent, qui pour pratiquer son sport favori, qui pour un simple moment de détente, dans le but d’oublier les soucis de la vie quotidienne et se concentrer sur l’essentiel : la famille, les amis et le plaisir de vivre.

Lkanti Lamana, habitant de Dakhla, explique ainsi que la plage de Foum Labouir est un lieu de divertissement qu’il fréquente assidûment avec sa famille après la journée de jeûne pour passer des moments récréatifs en attendant le Shour.

D’autres, comme cette fille jeune dans la vingtaine, préfèrent partager avec sa famille le premier repas de la journée face à la mer et profiter de l’occasion pour s’adonner au discret plaisir des jeux de société. Ses hobbies préférés? Les Dominos et l’indémodable Parchis.

Pour ce quarantenaire, également rencontré par Le360, la plage de Foum Labouir est surtout un terrain de détente, où les habitants de Dakhla se rendent pour se divertir en famille après une journée de travail et de courses. La plage Foum Labouir est un endroit qui se prête tout aussi bien aux célébrations. C’est le cas, par exemple, de cette famille croisée par Le360, qui était sur place pour fêter, de manière originale, l’anniversaire de l’un de ses membres.

On l’aura compris, pour les habitants de Dakhla, les sables et la mer de Foum Labouir composent bien plus qu’une classique plage, simple lieu d’estivage ou de divertissement. Il s’agit plutôt d’un véritable point de rassemblement, un havre de paix loin du stress, baigné dans une singulière atmosphère de tranquillité, et où tous se retrouvent pour des moments privilégiés entre amis et proches.