Aéroport de Dakhla: le trafic retrouve pratiquement son niveau pré-Covid

L’aéroport de Dakhla a pratiquement renoué avec son niveau de trafic pré-Covid, avec plus de 34.000 passagers à fin février 2023.

L’Office national des Aéroports (ONDA) vient de communiquer les données d’activité de l’aéroport de Dakhla au cours des deux premiers mois de l’année en cours. Et les chiffres sont plus qu’encourageants.

Ainsi, durant les mois de janvier et février écoulés, l’aéroport a enregistré un volume de trafic commercial de 34.048 passagers, se rapprochant de ses niveaux précédant la crise du Covid-19.

Pour le seul mois de février, la plateforme aéroportuaire a affiché un taux de récupération de 95% par rapport à son activité pré-COVID, avec 16.279 passagers accueillis, contre 17.088 voyageurs durant la même période de 2019.

Les chiffres communiqués par l’Office compilent également le trafic aéroportuaire du mois de février 2023 au niveau national. On y apprend que les aéroports du Royaume ont enregistré, durant ledit mois, un volume de trafic commercial d’un peu plus de 1,87 million de passagers et de 14.432 mouvements aéroportuaires.

Cela correspond à une croissance du trafic passagers de 11% et un taux de récupération des mouvements d’avions de 98% par rapport à la même période de l’année 2019.

Dans ce total, le trafic aérien domestique a enregistré 179.406 passagers, soit un taux de récupération de 93% par rapport à février 2019. Le trafic aérien international s’est quant à lui établi à 1,69 million de passagers durant le même mois, soit une évolution de l’ordre de 13% par rapport à février 2019.