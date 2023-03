Tourisme: voici comment Dakhla s’est imposée sur l’échiquier des destinations de choix

Une situation géographique exceptionnelle, un climat plus que clément, une étendue de plages au charme unique et des paysages dont on ne retrouve la diversité nulle part ailleurs. Tous ces éléments ont fait aujourd’hui de Dakhla, la bien nommée Perle du Sahara, une destination de choix aussi bien pour les touristes nationaux que pour les étrangers.

Le secteur du tourisme local a parfaitement suivi cette évolution générale, emboîtant le pas au développement plurisectoriel que connaissent la ville et sa région. Aujourd’hui, Dakhla compte pas moins de 45 établissements touristiques classés, entre hôtels, maisons d’hôtes et résidences.

L’ensemble de ces infrastructures hôtelièeres totalise une capacité de 2.300 lits, capacité qui est appelée à augmenter dans le futur proche, entre autres, avec la construction en cours de deux nouvelles unités hôtelières classées.

Lire aussi : Dessine-moi Dakhla!

Dakhla a fini par s’imposer, sur la scène nationale comme mondiale, comme un «spot» unique pour les férus de désert et les amateurs des sports aquatiques. Mais pas que. Elle est également devenue une place de choix pour l’organisation de congrès et de meetings de grande dimension, en sa qualité de point de jonction entre l’Europe et l’Afrique subsaharienne.

Pour Ahmed Sbaï, directeur provincial du tourisme à Dakhla, le tourisme est devenu un secteur prioritaire pour la ville et la région, avec des offres diversifiées et suivant les programmes tracés par les autorités gouvernementales pour accompagner un essor général.