Le «Ftour du cœur et des sens», une table de 1.250 personnes pour la tolérance et la solidarité à Marrakech

A l’occasion du ramadan, l’Association des restaurants de la wilaya de Marrakech-Safi, en partenariat avec M Avenue, a organisé, vendredi 7 avril 2023, un événement unique en son genre: le «Ftour du cœur et des sens». Témoignage vibrant de tolérance, de solidarité et de coexistence, cet événement envoie un message fort au monde.

Une grande table de 500 mètres a été dressée pour accueillir pas moins de 1.250 personnes de différentes confessions et professions. Des associations et des membres de l’écosystème touristique marrakchi, dont notamment des conducteurs de calèches, des guides, des hôteliers, des peintres et des musiciens, étaient présents pour cette grande occasion de partage.

Approchée par Le360, Imane Rmili, présidente de l’Association des restaurants de la wilaya de Marrakech-Safi, a souligné que ce ftour exceptionnel a mis en avant les valeurs du partage, de la solidarité et de la coexistence. «Il s’agit d’un ftour du cœur et des sens, où des entreprises ont payé pour des associations. Cette initiative est donc une preuve supplémentaire de la générosité de la communauté marrakchie», a-t-elle indiqué.

«Ce qui rend cet événement encore plus remarquable, c’est la présence de personnes de différentes religions qui ont participé à l’événement. Cela témoigne de la tolérance et de l’ouverture d’esprit de la communauté marrakchie, qui a réussi à créer un environnement accueillant pour tous. Marrakech ne peut être que fière de ses habitants aujourd’hui», a-t-elle relevé.

Pour Ilham Bouhali, assistante sociale au CHU de Marrakech, le «Ftour du cœur» qui vise à renforcer les liens entre les différentes communautés de la ville et à promouvoir la tolérance et le respect de l’autre. «Cette initiative me touche profondément et je tiens à saluer les organisateurs et les bénévoles qui ont travaillé dur pour que cet événement soit une réussite», a-t-elle confié, souhaitant que cette initiative se renouvelle dans le futur. «Il est important de continuer à soutenir les associations qui sont au cœur de la vie communautaire», a-t-elle noté.

Pour sa part, Naima Abdessamii, actrice associative, a salué cette belle initiative qui est «une opportunité pour nous de rencontrer d’autres associations, de renforcer notre réseau et de contribuer à une cause commune. Nous espérons sincèrement que cette initiative se répétera à l’avenir pour aider encore plus d’enfants dans le besoin.»

Lire aussi : Ramadan: ftour en compagnie des pensionnaires du centre social Dar El Kheir de Tit Mellil

Cet événement a été une véritable célébration de la diversité de Marrakech, montrant comment les personnes de différentes origines et cultures peuvent se réunir autour d’un même but. De plus, la présence de la ministre du Tourisme, Fatim-Zahra Ammor, et du wali de la région, Karim Kassi-Lahlou, ainsi que l’aide de toutes les autorités locales, est un message fort de soutien.

L’implication des partenaires est un élément clé de la réussite de tout événement, et le Ftour du cœur et des sens en est un excellent exemple. Les organisateurs ont réussi à rassembler une équipe de professionnels dévoués, tels que l’Hospitality Web Service, Amlal Emerging Business Factory, Starprod, et La Table du Marché. Grâce à la collaboration de ces partenaires, l’événement a été une véritable réussite, offrant une expérience mémorable aux participants.