Ftour Pluriel: à Essaouira, une 11e édition aux saveurs de la Mimouna et de Pâques

Le Ftour Pluriel, célébration exceptionnelle de l’unité et de la solidarité, s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui croient en la force de la diversité. Depuis son lancement en 2010 par l’association Marocains Pluriels, cette initiative est devenue un rituel annuel.

Exceptionnel à plus d’un titre, cet événement a réuni, samedi 15 avril à Essaouira, autour du repas de la rupture du jeûne de ramadan, des personnalités des trois religions monothéistes, des diplomates, des artistes et de jeunes militants associatifs.

Cette année, le Ftour Pluriel a été particulièrement empreint de spiritualité pour les juifs et les chrétiens qui viennent de célébrer les fêtes de Pessah et de Pâques. Pas moins de 200 personnes ont donc répondu présentes pour être témoins de ce moment d’harmonie et de tolérance, ponctué de chants, de danses, de prières et de témoignages, et où la diversité des croyances et des cultures était célébrée dans un esprit de paix et de fraternité.

Lire aussi : Ftour Pluriel: Juifs, Chrétiens et Musulmans, autour d’un même repas à Casablanca

Le point d’orgue de la soirée a été le discours d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI et un habitué de cette célébration de la paix. Pour lui, le Maroc a le talent de faire de sa diversité le moteur de sa modernité. Des valeurs qu’incarne parfaitement ce rendez-vous. «Je crois qu’on a vécu un moment d’exception.

C’était la 11e édition de ce ftour, mais la première à Essaouira. Je pense que tout le monde s’accorde à dire qu’Essaouira a donné sa marque ce soir. Tout y était: l’émotion, la spiritualité et la convergence de toutes nos civilisations. C’était notre façon d’être à la marocaine ce soir», a-t-il indiqué.

Du renouveau

Ahmed Ghayat, président de l’association Marocains pluriels, a souligné qu’au bout de treize années d’existence (11 éditions en présentiel et 2 à distance en raison de la pandémie), il fallait reprendre un autre chemin. «Nous avons voulu placer ce Ftour Pluriel sous le signe de la jeunesse et de la culture. Plus de 50 jeunes de différentes villes du Royaume étaient là et 10 grands artistes étaient présents. Nous avons voulu faire ce ftour à Essaouira, une ville qui symbolise le vivre-ensemble, la diversité, et la richesse de notre patrimoine», a-t-il noté.

Lire aussi : André Azoulay: «Le Maroc est dépositaire de la diversité, l'un de ses atouts majeurs dans le monde»

Les représentants des trois religions monothéistes ont parlé d’une même voix lors de cette onzième édition du Ftour Pluriel. Ils étaient unanimes: la fraternité et la coexistence pacifique sont des valeurs cardinales qui animent le Maroc depuis des temps immémoriaux. Un avis partagé par les diplomates de haut rang présents, tels que l’ambassadeur du Japon au Maroc, Kuramitsu Hideaki, l’ambassadrice du Sénégal au Maroc, Seynabou Dial, et l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco.

Les artistes aussi, à travers leurs différentes prestations, ont contribué à rendre cette soirée encore plus spéciale. En particulier, Latefa Ahrrare, Nour Eddine Lakhmari et Nabila Maan ont, dans leurs discours, signalé que le Maroc, à travers sa longue histoire, a toujours été un pays d’accueil, de dialogue et de vivre-ensemble.