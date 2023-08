Un jour, une plage. Ep10. El Jadida, fraîcheur et proximité au menu

Elle fait partie de ces plages très pratiques et bien dessinées dans le paysage. Vous les connaissez, celles où vous pouvez accéder facilement et rapidement, sans être obligés de circuler jusqu’à l’autre bout de la ville et marcher des kilomètres avant de l’atteindre. La plage d’El Jadida en fait partie. Aussitôt arrivés en ville, vous la découvrez en face de vous et elle pointe déjà le bout de son nez, comme un appel irrésistible.

«Cet endroit dispose de plusieurs avantages et l’atout principal c’est l’accessibilité et la proximité» déclare cet estivant venu de Settat, là où les thermomètres s’affolent, pour s’offrir un bain de fraîcheur. Notre interlocuteur fait remarquer par ailleurs que cette ville gagnerait à être mieux équipée.

«Pour que cette plage devienne une destination touristique, et qu’on y retrouve des estivants de plusieurs villes du Maroc, il faut améliorer la qualité d’accueil» déclare cet autre homme venu de Berrechid.

Lire aussi : Un jour, une plage. Ep8. La plage d’Essaouira, le refuge estival des Marrakchis

«C’est une belle plage qui a l’avantage d’être proche de notre lieu de résidence, mais ce serait bien d’avoir des douches...» ajoute notre interlocuteur.

Un autre estivant venu d’à côté, plus précisément d’Azemmour, signale que le loyer est en général accessible et les prix des échoppes et restaurants à la portée de toutes les bourses.