Un jour, une plage. Ep9. Foum El Oued à Laâyoune, un thé au Sahara

Le rituel du thé sur la plage Foum El Oued vous connaissez? Si, si... ça existe! C’est même l’une des activités de prédilection des habitants de Laâyoune, habitués et amoureux du grand air. Située à 20 km de la ville de Laayoune, Foum El Oued est considérée comme étant l’une des plus belles plages de la région.

C’est ce que nous confirme Mohammed Youssef Rouijel, président de l’association Primavera des arts du divertissement à Foum El Oued, dans une déclaration pour Le360. «Ici les fidèles habitués du lieu savent qu’il fait bon s’y promener trés tôt le matin. Sur ce même rivage, des joueurs de foot se donnent rendez-vous» signale notre interlocuteur.

Et l’après-midi? On vous avez prévenus: les gens de Laâyoune aiment y préparer et boire du thé à volonté. Une cérémonie qui démarre juste après la prière du Maghreb, au coucher du soleil, et ça dure des heures. Le moment idéal qui succède à une journée de plage. «La journée se déroule à merveille ici avec nos enfants. On ne sent même pas le temps s’écouler. L’après-midi on boit du thé» témoigne Bachir Larbi qui n’hésite pas à encourager tous ceux qui n’ont jamais mis le pieds dans cette plage à oser l’aventure.

«La plage est très propre et on s’y sent en sécurité. Il y a tous les équipements nécessaires: des cafés, des restaurants....» ajoute Larbi. Un appel aux touristes locaux et étrangers à visiter cette plage du Sahara marocain où chaque année déjà plus de 100.000 estivants viennent passer leurs vacances. La plage attire aussi les surfeurs et tous les afficionados des sports de glisse du monde entier.