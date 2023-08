Un jour, une plage. Ep15. El Gzira, la perle du Souss, au climat clément et à l’accueil chaleureux

La plage El Gzira, entre les villes de Tiznit et Sidi Ifni.

Perchée en haut des gigantesques falaises couleur ocre qui bordent l’océan Atlantique, la plage d’El Gzira est l’une des plus belles destinations balnéaires du Souss. Ses sables sont d’or, ses riverains sont accueillants, sa baie est tranquille, son climat est clément... Elle réunit tous les ingrédients pour attirer les estivants.

«C’est la première fois que je viens ici, j’ai été agréablement surpris par l’organisation, la propreté et la tranquillité des lieux. J’ai pu admirer de près l’arche naturelle creusée par l’océan, c’est juste magnifique», s’émerveille un vacancier venu de Marrakech.

De nombreuses activités, telles que les excursions en quad, le parapente, le surf, la pêche ou encore les balades à cheval, sont également proposées.

Pour Assia, qui vit en Italie et vient chaque année à El Gezira, «c’est l’une des plus belles plage au monde, les gens sont accueillants, le climat est tempéré et la plage est propre. Je passe de très bons moments à chaque fois que j’y retourne.»

Mohammed, professionnel du tourisme dans la région, se réjouit, quant à lui, de l’affluence que connaît la plage durant la saison estivale. Il estime que toutes les conditions sont réunies pour attirer des touristes du monde entier.