Bien que déconseillées, les plages Nahla et Zenata à Casablanca continuent d’attirer de nombreux estivants

Un rapport du ministère de la Transition énergétique et du développement durable a révélé que 27 plages dans six régions du Royaume sont impropres à la baignade cet été, avec un taux de conformité aux normes de qualité microbiologique de l’eau de 88,05%.

C’est le cas notamment des plages «Nahla» à Aïn Sebaâ, ainsi que «Grand Zenata» et «Petit Zenata», qui continuent d’attirer des centaines de baigneurs malgré la présence sur place d’une pancarte affichant en grandes lettres «Zone dangereuse».

Interrogé par Le360, un père de famille rencontré sur les lieux dit n’avoir aucune connaissance des avertissements du ministère: «Je n’ai jamais entendu parler de ce rapport, je ne savais pas que l’eau de baignade était impropre ici. Nous venons chaque été avec mes enfants à Petit Zenata pour nous rafraîchir et profiter du soleil, il y a des maîtres-nageurs sur place, ils ne nous ont jamais interdit de nager.»

Un autre visiteur assure être au courant de la mauvaise qualité de l’eau de baignade, mais face à l’absence d’alternatives, il continue de se rendre chaque été à la plage Nahla. «L’eau des assainissements se déverse ici. Je sais que l’eau de baignade n’est pas très propre, mais on n’a pas d’autres alternatives, les plages d’Aïn Sebaâ sont les seules accessibles facilement par les transports en commun. Sinon, il faut aller jusqu’à Mohammedia et c’est très loin. On vient ici depuis des années, jusqu’ici, nous n’avons jamais eu de problème», explique-t-il.

Pour rappel, les plages impropres à la baignade sont: Salé, Sid El Abed, Aïn Atiq dans la région de Rabat-Salé, et Essanawbar (David), Mannesman, Grand Zenata, Petit Zenata, Nahla, Chahdia et Oued Merzeg à Casablanca-Settat.

Dans la région de Souss-Massa, les plages Aghroud 1, Aftasse et Agadir sont également impropres à la baignade, aux côtés des plages Béhibah dans la région Marrakech-Safi et Likheirah dans la région Dakhla-Oued Ed-Dahab.

Enfin, au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, l’on compte les plages Calabonita, Quémado, Sabadilla, Torres, Les Amiraux (Playa blanca), Tanger municipale, Markala, Jebila 3, Sidi Kacem, Asilah Port, Petite Plage, Miami.