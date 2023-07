À Dakhla, les célébrations de l’Aïd se prolongent à la plage Boutalha

En ces jours de célébration de l’Aïd Al-Adha, les habitants et les visiteurs de Dakhla font perdurer la fête sur les plages de la région pour fuir la canicule que connaît le Maroc actuellement.

Généralement en familles, les habitants savourent la cérémonie du thé qui a un goût particulier sur ces plages comme ici à la plage Boutalha située à une trentaine de kilomètres de Dakhla.

Plage équipée en infrastructures de base et abritant plusieurs établissements touristiques et de restauration, elle a cette particularité d’accueillir une diversité écologique introuvable ailleurs avec une flore typiquement saharienne qui va à la rencontre des vagues bleues de l’Océan atlantique. Au bonheur des grands et surtout des petits qui viennent de boucler leur année scolaire. Le calme absolu en bonus.