À la découverte de Foum El Oued, le joyau balnéaire de Laâyoune très convoité par les estivants

En période de canicule, les habitants de Laâyoune, ainsi que les touristes, découvrent un éden de rafraîchissement sur les rives sableuses de la plage de Foum El Oued. C’est une oasis où ils peuvent échapper à la chaleur étouffante et se plonger dans l’authentique esprit de l’été.

Cette affluence estivale est une tendance que Mokhtar Lararchi, fonctionnaire communal, a observée depuis plusieurs années. Selon lui, la popularité croissante de Foum El Oued s’explique non seulement par ses eaux de baignade de qualité et sa propreté irréprochable, mais aussi par les infrastructures de loisirs et de camping qui se sont développées au fil des années.

Ces attributs ne passent pas inaperçus aux yeux des locaux. Un habitant de Laâyoune loue la beauté et la propreté de cette plage qui connaît une affluence record depuis le début de l’été. Il invite d’ailleurs tous ceux qui le peuvent à venir découvrir ce lieu exceptionnel.

Lire aussi : De la gaieté, de bonnes oeuvres, mais aussi des efforts à faire: Mehdia, la plus belle plage de la région de Rabat

L’appréciation des locaux, mais aussi des touristes, va bien au-delà de la simple admiration pour la beauté naturelle de la plage. Pour nombre d’entre eux, c’est la chaleur humaine et l’esprit convivial qui font de chaque escapade à Foum El Oued une expérience singulière. Les retours recueillis par Le360 mettent aussi en lumière la progression constante de la qualité de ce lieu, témoignant d’un investissement continu pour assurer à chaque visiteur une expérience balnéaire sans égal.