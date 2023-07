Voici comment les jeunes Tangérois ont passé les vacances de Aïd Al-Adha

Un air de liberté envahit les jeunes de Tanger à l’heure de l’Aïd. Dans cette cité aux panoramas diversifiés, chaque jeune trouve une source de joie à sa guise. Tandis que certains s’aventurent vers les rivages marins, d’autres préfèrent la tranquillité et l’isolement des montagnes. Une règle d’or prévaut: chacun fait comme bon lui semble.

Pour commencer, nombre de ces jeunes aiment profiter du sable chaud et des vagues rafraîchissantes des plages de Tanger. «Chacun fait ce qui lui semble bon. Certains préfèrent aller au bord de mer», confie un jeune. Et ce n’est pas tout, «On est fous des plages. On y va en groupe», ajoute un autre.

Il y a aussi ceux qui utilisent ces jours de détente, amplement mérités, pour se retrouver entre amis et s’installer dans les montagnes ou les vallées en plein air. «On monte des tentes et on profite du temps libre pour se retrouver entre potes. On emmène avec nous de la viande de l’Aïd. On en profite pour faire des grillades», explique l’un d’entre eux. «C’est une ambiance chaleureuse et amicale qui règne, où l’on savoure des grillades maison», ajoute-t-il.

Et enfin, il y a ceux qui trouvent du bonheur dans la simple visite de leurs familles, valorisant les moments intimes de retrouvailles familiales lors de cette célébration particulière.

Qu’il s’agisse de baignades en mer, de grillades en montagne ou de réunions de famille, chaque jeune de Tanger célèbre l’Aïd à sa façon. À l’issue de ces festivités, chacun revient, l’âme enrichie d’expériences mémorables et le cœur plein d’anticipation pour la prochaine célébration.