Saison estivale: une grande opération de séduction de Royal air Maroc

A la veille de la saison d’été 2023, Royal Air Maroc s’associe aux efforts de la promotion de la destination Maroc et lance la campagne internationale «Morocco Smiles to You». Supportée par un important déploiement média, cette campagne vise à promouvoir les destinations marocaines reliées par la compagnie à ses principaux marchés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique, indique le quotidien Le Matin dans son édition du mercredi 21 juin.

«Elle accompagne le déploiement d’un programme aérien de grande intensité, préparant une saison estivale qui s’annonce exceptionnelle, en connectant le Maroc à plus de 90 destinations», lit-on.

«Morocco Smiles to You» s’exprime dans une dizaine de visuels qui dévoilent la diversité naturelle, culturelle et humaine du Maroc. Sur chaque affiche, un site emblématique est mis en avant, sur lequel se superpose un visage adressant un large sourire au spectateur.

Tous les visuels mettent en avant le renforcement des lignes point-à-point de la compagnie reliant les destinations marocaines (Agadir, Marrakech, Ouarzazate, Al Hoceima, Nador, Tanger, Dakhla…) à l’étranger.

Afin de toucher le plus grand nombre de clients, Royal Air Maroc s’est appuyé sur une puissante campagne à 360°, privilégiant les supports dynamiques, affichages grand format, écrans vidéos et digitaux, au plus près des cibles, dans les centre-villes, les transports en commun (métros, bus, tramways, gares…), les malls, etc. Elle est aussi déclinée massivement à travers les réseaux sociaux, par des activations de contenu et d’interaction avec les internautes.

Initiée d’abord au niveau de plusieurs villes de France, premier marché de la destination Maroc, à travers plus de 2.000 faces d’affichage, la campagne poursuit son déploiement sur 16 autres pays: Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Pays Bas, Angleterre, Allemagne, Turquie, Tunisie, Mauritanie, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Emirats Arabes Unis, Israël, Canada, Etats Unis. Elle est également déclinée au niveau des différents salons professionnels, comme récemment lors de l’Arabian Travel Market de Dubaï.