Catalogué «has been», le camping coule encore des jours heureux à Saïdia

Niché dans un écrin de verdure à Saïdia, le camping Chams est devenu la destination préférée de nombreuses familles cherchant un lieu reposant et chaleureux durant cette saison estivale. Doté d’une capacité de 1.000 tentes, l’espace permet un accès facile à la plage qui se trouve à quelques mètres seulement.

«Nous venons chaque année d’Oujda pour passer l’été dans ce camping. Nous passons des moments chaleureux et conviviaux avec les résidents. Nous sommes ici surtout pour nous relaxer et casser la routine. Ici, nous profitons de la nature et de la mer», fait savoir une résidente du camping, ajoutant que le site convient également aux enfants, «qui peuvent jouer librement en toute sécurité».

Pour l’hébergement, les campeurs peuvent choisir entre deux options: louer une tente à 100 dirhams la nuitée ou apporter leur propre tente et l’installer en payant un tarif de 150 dirhams la nuitée. Des prix jugés raisonnables et inférieurs à ceux pratiqués par les hôtels.

Lire aussi : Les plages de Nador affichent complet, leurs aménagement et entretien manquent à l’appel

«Le camping est équipé de tous les services pour satisfaire les exigences des estivants et est gardé 24h/24. Les estivants apprécient surtout la sécurité des lieux. Le camping est divisé en deux zones, dont une réservée aux familles et une autre aux célibataires», précise Miloud, directeur du camping Chams, pour Le360.

Et d’ajouter: «La procédure d’accueil des estivants n’est pas différente de celle des hôtels. Le client doit fournir sa pièce d’identité ainsi que celles de tous les membres de sa famille. Ces informations sont consignées dans des registres et vérifiées par les autorités compétentes.»