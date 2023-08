Dakhla: Marocains et étrangers se mobilisent pour nettoyer la plage de la Pointe de l’Or

La plage de la Pointe de l’Or, plus connue dans la région du Sahara sous le patronyme de «Foum Gouira», est un véritable bout de paradis sur Terre pour les estivants. Située à 24 kilomètres au nord de Dakhla, elle est le lieu de pèlerinage des amateurs de sports nautiques, qui y accourent tout au long de l’année en provenance des quatre coins du monde.

Pendant le week-end du 15 et 16 août, des Marocains et des ressortissants étrangers, dont des opérateurs touristiques, y ont lancé l’opération «We are Dakhla». Objectif: nettoyer l’étendue de la plage, qui sert également de camping, et œuvrer ainsi pour la protection du littoral. En fin de parcours, les participants à l’opération ont collecté sur les lieux des dizaines de sacs de déchets.

Les initiateurs de cette opération «plage propre» promettent de «récidiver» dans les prochains jours, en organisant des actions similaires sur d’autres plages de la région, mais aussi en menant des campagnes de sensibilisation à la préservation du littoral auprès des estivants.

Selon les explications qui nous été fournies sur place, la plage de la Pointe de l’Or, en plus d’être un lieu de rassemblement pour les surfeurs et autres véliplanchistes, est également célèbre pour la beauté de ses couchers de soleil, moments qu’attendent impatiemment de nombreux visiteurs, qu’ils soient nationaux et étrangers.