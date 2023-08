Dakhla: Akdital lance les travaux de construction d’une clinique, pour un investissement de 220 millions de dirhams

La nouvelle clinique du Groupe Akdital, située au cœur de Dakhla, sera opérationnelle à la fin de l’année 2024, indique le groupe dans son communiqué.

D’une capacité de 100 lits, elle sera dotée des installations suivantes:

- Un bloc opératoire répondant aux normes internationales;

- Un pôle de réanimation composé de : service de réanimation polyvalent, service de réanimation cardio-vasculaire, service de réanimation néonatale;

- Un centre d’oncologie incluant deux bunkers de radiothérapie et un hôpital de jour de chimiothérapie;

- Un centre de cardiologie avec une salle de cathétérisme cardiaque;

- Un centre de radiologie offrant des services d’imagerie par IRM, scanner,

- Mammographie ou encore de la radio standard;

- Un laboratoire d’analyses médicales.

Maquette de la future clinique du groupe Akdital à Dakhla.

Cette clinique, d’une superficie bâtie de plus de 10.000 m2, sera adossée à un bâtiment dédié à l’hébergement de son personnel non résidant à la ville de Dakhla. Une partie de ce bâtiment annexe sera réservé aux patients étrangers en convalescence.

Ce premier investissement du groupe Akdital dans les provinces du sud reflète l’engagement continu du groupe Akdital à offrir des soins de santé de qualité, accessibles à tous et partout sur le territoire national, ajoute la même source.

Cette installation moderne offrira une gamme complète de services médicaux et chirurgicaux dans diverses spécialités médicales et paramédicales. Les habitants de Dakhla et des régions environnantes auront ainsi accès à des soins de santé de qualité sans avoir à parcourir de longues distances.

Cette ouverture intervient dans le cadre de l’accompagnement de la dynamique socio-économique que connaît la région Dakhla-Oued Ed-Dahab ses dernières années.

Cette initiative vise aussi le renforcement des plateformes d’accès aux soins en faveur de la population de la région et profitera également au renforcement du partenariat Sud-Sud, à l’avantage des pays subsahariens amis, conformément aux Hautes instructions royales.