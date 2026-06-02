Politique

Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc

Le roi Mohammed VI et le souverain des Émirats arabes unis.

Dans le cadre de sa visite privée au Maroc, Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, président des Émirats arabes unis, a reçu le roi Mohammed VI, ce mardi 2 juin 2026, à sa résidence à Rabat.

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/06/2026 à 20h39

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Dans le cadre de la visite privée qu’effectue Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, président de l’État des Émirats arabes unis frère, à son deuxième pays le Royaume du Maroc, Son Altesse a reçu son frère Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu Les préserve, ce mardi 2 juin 2026, à sa résidence à Rabat.

Cette rencontre a été une occasion propice pour examiner et échanger les points de vue entre les dirigeants des deux pays au sujet des différents questions et défis que connaît la scène internationale, en particulier celles qui concernent les États du Golfe et du Moyen-Orient.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des liens fraternels profonds ayant constamment uni les dirigeants des deux pays et les deux familles sœurs, ainsi que des relations de partenariat stratégique, de coopération fructueuse et de solidarité agissante existant entre le Maroc et les Émirats sous la sage conduite des deux dirigeants».

Par Le360 (avec MAP)
Le 02/06/2026 à 20h39
#Emirats arabes unis#Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane#Roi Mohammed VI

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