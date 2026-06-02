Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc

Voici le communiqué du Cabinet royal:

«Dans le cadre de la visite privée qu’effectue Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, président de l’État des Émirats arabes unis frère, à son deuxième pays le Royaume du Maroc, Son Altesse a reçu son frère Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu Les préserve, ce mardi 2 juin 2026, à sa résidence à Rabat.

Cette rencontre a été une occasion propice pour examiner et échanger les points de vue entre les dirigeants des deux pays au sujet des différents questions et défis que connaît la scène internationale, en particulier celles qui concernent les États du Golfe et du Moyen-Orient.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des liens fraternels profonds ayant constamment uni les dirigeants des deux pays et les deux familles sœurs, ainsi que des relations de partenariat stratégique, de coopération fructueuse et de solidarité agissante existant entre le Maroc et les Émirats sous la sage conduite des deux dirigeants».