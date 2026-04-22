Politique

Le Roi s’entretient au téléphone avec le président des Émirats, Mohammed ben Zayed Al Nahyane

À Abou Dhabi, le roi Mohammed VI accueilli par le président émirati Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, le 4 décembre 2023.

Le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis Mohammed ben Zayed Al Nahyane se sont entretenus, mercredi, par téléphone lors d’un échange portant sur le renforcement des relations bilatérales et l’examen des évolutions régionales et internationales.

Par La Rédaction
Le 22/04/2026 à 08h52

Au cours de cet entretien, les deux chefs d’État ont salué la solidité des liens fraternels unissant le Royaume du Maroc et les Émirats arabes unis. Ils ont également passé en revue les différents axes de coopération bilatérale, en mettant un accent particulier sur les projets de développement et les perspectives de leur élargissement, dans l’objectif de servir les intérêts communs et de favoriser la prospérité des deux peuples, indique l’agence de presse émiratie WAM.

Les deux chefs d’État ont, par ailleurs, réaffirmé leur volonté de poursuivre la concertation et la coordination étroite entre les deux pays, tout en œuvrant au renforcement du partenariat stratégique face aux défis que connaît la région.

L’échange a également porté sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment les développements en cours au Moyen-Orient. Les deux dirigeants ont évoqué les répercussions de ces évolutions sur la sécurité et la stabilité à l’échelle régionale et mondiale, ainsi que leurs impacts sur la sécurité de la navigation internationale et l’économie mondiale.

Par La Rédaction
Le 22/04/2026 à 08h52
#Maroc 2025#Emirats arabes unis#Le roi Mohammed V#Mohammed Ben Zayed Al Nahyane

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