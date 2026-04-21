Hammouchi en Suède: une visite à forte portée stratégique et une lettre d’intention qui structure l’avenir

Avec un agenda chargé, des échanges fructueux et un élargissement de la coopération entre les deux pays à tous les domaines liés à la sécurité et au renseignement, le déplacement, les 20 et 21 avril 2026 en Suède, du patron du pôle DGSN-DGST aura été riche tant en matière de dialogue entre Rabat et Stockholm que sur le registre des actions concrètes envisagées à l’avenir.

Abdellatif Hammouchi a, à cette occasion, mené des discussions approfondies avec plusieurs responsables suédois, notamment Gunnar Strömer, ministre de la Justice, Lena Petra Lundh, commissaire nationale de la police suédoise (National Police Commissioner), Stefan Hector, commissaire général adjoint de la police nationale suédoise, et Charlotte von Essen, directrice générale du service de sécurité suédois (SAPO). En prime, la signature d’une nouvelle lettre d’intention dans le domaine de la coopération sécuritaire entre le pôle DGSN-DGST, d’une part, et la police nationale suédoise, d’autre part. Tout y passe.

Ce document constitue un cadre contractuel favorable permettant de renforcer les procédures d’échange d’expertises, d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine policier, ainsi que de consolider la coopération bilatérale en matière de formation sécuritaire. Il définit également les modalités de réponse aux demandes d’informations liées aux dossiers de coopération bilatérale. Cette nouvelle lettre d’intention établit des procédures claires et rapides pour l’échange et le partage d’informations entre les services de police et de sécurité des deux pays, dans divers domaines tels que le terrorisme, l’extrémisme, la criminalité organisée, notamment le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, la cybercriminalité et le piratage informatique, la criminalité économique et financière, ainsi que les questions de migration irrégulière et de traite des êtres humains, ou encore les crimes violents, entre autres.

Plus qu’une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération sécuritaire entre les deux pays, cette lettre d’intention est un couronnement. La coopération policière entre la Suède et le Maroc s’est en effet intensifiée ces dernières années et revêt une importance stratégique dans la lutte contre les acteurs criminels basés à l’étranger. Depuis 2023, un officier de liaison de la police suédoise est stationné à Rabat. En 2025, le commissaire national adjoint de la police et ses collègues ont rendu visite à la police marocaine à Rabat.

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La coopération a déjà donné des résultats concrets. Trois personnes ont été arrêtées au Maroc l’année dernière, et trois autres individus ont été arrêtés après la visite de la délégation suédoise en novembre dernier. Cela souligne la valeur de la coopération stratégique et opérationnelle, a indiqué Stefan Hector, commissaire national adjoint de la police. Pour lui, la coopération transfrontalière «nous donne un avantage stratégique. Le fait que nous voyions maintenant des figures clés être arrêtées à l’étranger est une preuve directe que cet effort commun porte ses fruits», a-t-il déclaré à l’occasion de la visite du responsable marocain.

Lors du déplacement en Suède d'Abdellatif Hammouchi, patron du pôle DGSN-DGST.

La nouvelle lettre d’intention permet ainsi la poursuite d’une coopération efficace et réfléchie à long terme. Plusieurs domaines prioritaires ont d’ores et déjà été identifiés, à commencer par la lutte contre les acteurs criminels opérant depuis le Maroc, la prévention de toute forme de collaboration entre criminels issus ou se trouvant dans les deux pays. Des mesures contre la criminalité organisée transfrontalière et la cybercriminalité, y compris le «Crime as a Service» (le crime en tant que service), ont également été convenues. À ce titre, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire et l’importante délégation marocaine l’accompagnant ont effectué des visites de terrain auprès de plusieurs secteurs et unités opérationnelles des services de sécurité suédois, notamment la police maritime, la force d’intervention nationale (Nationella insatsstyrkan), la police cynotechnique et les services de lutte contre la cybercriminalité.

Un échange d’expériences et de connaissances a eu lieu, comprenant des démonstrations sur la formation des conducteurs de chiens, un domaine dans lequel la police suédoise soutient la DGSN depuis quelques années.

Pour Stefan Hector, le Maroc est un partenaire crucial dans la lutte contre la criminalité organisée. «En échangeant nos connaissances et nos expériences, nous devenons plus forts ensemble», a-t-il souligné. Ce n’est donc pas un hasard si la partie suédoise a proposé l’adhésion des services de sécurité marocains au Réseau européen des personnes recherchées, compte tenu du rôle majeur joué par la sécurité marocaine dans l’interpellation et la traque des individus recherchés au niveau international dans les affaires de criminalité organisée transnationale. Une preuve, s’il en faut, de l’efficacité des efforts du Royaume visant à neutraliser toutes les menaces pesant sur la sécurité nationale, régionale et internationale.