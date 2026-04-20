Le Maroc, terre d’accueil des géants du retail malgré un pouvoir d’achat sous tension

Le Maroc défie les pronostics. «Dans un contexte marqué par une inflation persistante et un pouvoir d’achat en berne, le Royaume continue d’attirer les grands noms de la distribution mondiale. Les chiffres de 2024 sont éloquents: le secteur de la distribution alimentaire moderne a enregistré une croissance de 4,7 %, la plus forte de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, tandis que le nombre d’ouvertures de magasins a bondi de 11 %», rapporte le magazine Finances News Hebdo. Ces performances, loin d’être anecdotiques, reflètent une recomposition en profondeur du paysage commercial marocain, où les acteurs internationaux misent sur des modèles innovants pour séduire des consommateurs à la fois exigeants et prudents.

Le retour en force du Groupe Casino illustre cette dynamique. Après avoir quitté le marché marocain il y a plusieurs années, l’enseigne française y fait son grand retour avec un plan d’investissement ambitieux : plus de 210 magasins Franprix et Monoprix d’ici 2035, pour un montant estimé à près d’un milliard de dirhams. «La dynamique du retail mondial repose aujourd’hui sur l’intégration de formats de proximité et de solutions omnicanales qui répondent à des consommateurs exigeants mais sensibles au prix», explique Mounir El Harrak, consultant en distribution moderne, cité par Finances News. «Au Maroc, ces modèles trouvent un terrain fertile parce que la modernisation du commerce n’est pas encore arrivée à saturation», note le magazine. Cette stratégie vise à dominer le segment du retail de proximité, en ciblant les zones urbaines où les modes de vie évoluent rapidement.

Les hard discounters, quant à eux, jouent un rôle clé dans cette transformation. Kazyon, par exemple, a déjà ouvert plus d’une centaine de magasins en quelques années, avec l’objectif d’atteindre 150 points de vente dans un avenir proche. Son modèle, basé sur une logistique optimisée et des prix agressifs, répond à une demande croissante pour des produits accessibles. «La stratégie de déploiement des discounters et des enseignes internationales repose d’abord sur l’optimisation des réseaux logistiques et une pression calculée sur les prix», précise El Harrak. Pour ce dernier, «c’est moins une question d’être le prix le plus bas que de garantir une densité de réseau, une disponibilité des produits et une cohérence des assortiments dans des zones urbaines à forte demande».

«Pourtant, le Maroc n’est pas un marché mature», relève Finances News. Avec une part encore limitée des canaux modernes dans le total des ventes (les épiceries traditionnelles, ou «moul l7anout», restant majoritaires), le Royaume offre un potentiel de croissance considérable. «Ce qui attire les acteurs étrangers, ce n’est pas un Maroc riche aujourd’hui, mais un marché encore fragmenté, où la modernisation du retail organisé est en marche», souligne le consultant. Cette fragmentation laisse une marge de manœuvre importante aux nouveaux entrants, qui peuvent capitaliser sur des comportements de consommation en pleine mutation.

En effet, malgré les contraintes économiques, les Marocains montrent une appétence croissante pour la qualité et la diversité des formats de shopping, tout en restant très attentifs au rapport qualité-prix. «Cette dualité, aspiration à des produits de meilleure qualité et sensibilité aux prix, crée un espace d’opportunité pour des enseignes capables de combiner compétitivité, formats adaptés et expérience client fluide», analyse El Harrak. Les groupes internationaux misent ainsi sur la data, l’omnicanal et des services différenciants pour capter une clientèle jeune, connectée et en quête de valeur ajoutée.

La digitalisation du secteur, bien qu’encore timide, confirme cette tendance. Si le commerce alimentaire en ligne a progressé de plus de 40% par an dans plusieurs pays de la région entre 2019 et 2024, sa pénétration au Maroc reste faible. Pourtant, l’intention d’achat en ligne gagne du terrain, notamment auprès des jeunes consommateurs. «Les marques internationales ne viennent pas ici parce que le Maroc est déjà mature. Elles viennent parce qu’il offre une fenêtre d’opportunités rare pour construire un modèle de distribution intégré, capable de tirer profit des transitions économiques et sociales en cours», résume El Harrak.

Cette transformation ne se fait pas sans défis. La bataille des prix s’intensifie, mettant sous pression les marges des acteurs locaux, souvent moins armés que leurs concurrents internationaux en termes de logistique et d’économies d’échelle. Par ailleurs, la concurrence pour les emplacements stratégiques dans les zones urbaines denses s’accentue, faisant des quartiers, plutôt que des centres commerciaux, le nouveau terrain de jeu des enseignes.