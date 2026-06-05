Casablanca: sept personnes déjà arrêtées dans l’affaire de l’assassinat du conducteur d’inDrive

Le procureur général du Roi près la cour d’appel de Casablanca a décidé, jeudi 4 juin, de prolonger la durée de la garde à vue et d’étendre le champ des investigations concernant les suspects impliqués dans la tristement célèbre affaire du «crime du chauffeur InDrive». Des sources proches du dossier justifient cette prolongation par la possible interpellation d’autres individus impliqués dans ce fait divers qui a profondément ébranlé l’opinion publique nationale.

À ce jour, cinq suspects ont été déférés devant le parquet compétent près la cour d’appel, parmi lesquels figure une jeune fille exerçant la profession d’infirmière, rapporte Al Ahdath de ce week-end (6 et 7 juin). Il est fort probable que le nombre d’interpellations s’élève à sept, les premières investigations et les auditions des cinq prévenus ayant mis au jour d’autres ramifications dans cet acte odieux. Le mobile initial de ce crime était le vol avant qu’il ne dégénère en un meurtre abominable: celui d’un jeune homme dont le corps, brûlé, a été jeté dans un endroit isolé aux abords de Casablanca.

L’enquête, menée sous la direction du commandement de la gendarmerie de Casablanca, a connu des développements accélérés après l’arrestation d’un quatrième suspect, qui s’avère être l’oncle de la victime, Yassine, conducteur pour l’application de VTC InDrive. La liste des personnes interpellées s’est élargie au cours de la semaine pour inclure un cinquième suspect, avant que, lors des deux derniers jours, deux autres individus ne soient également appréhendés.

Il convient de rappeler que les enquêteurs de la gendarmerie sont parvenus, en un temps record, à élucider ce crime, mettant ainsi fin à l’attente et aux inquiétudes de l’opinion publique après la découverte du corps calciné du jeune homme. Une étroite coordination entre le commandement de la gendarmerie de Casablanca et leurs homologues de Rabat et Kénitra a permis d’identifier formellement les suspects.

La campagne d’arrestations a débuté mardi dernier par l’interpellation de deux jeunes individus dans la région de Sidi Taïbi — lieu de résidence de la victime — dont l’un serait un ancien militaire, ainsi que d’une jeune fille soupçonnée d’être infirmière. Les progrès de l’enquête ont ensuite conduit à l’arrestation, à Casablanca, d’un quatrième suspect, oncle d’un des mis en cause, impliqué dans l’incinération du corps de la victime avant son transfert des environs de Kénitra vers Casablanca, écrit Al Ahdath.

La multiplicité des prévenus, la complexité des premiers éléments liés aux lieux d’arrestation des suspects (répartis entre Kénitra, Salé et Casablanca), ainsi que la découverte du véhicule de la victime à Mohammedia, indiquent que le circuit criminel a pris naissance à Salé. Les accusés ont attiré le jeune homme par le biais d’une demande de transport via l’application InDrive dans l’intention de le dérober, avant que l’acte ne bascule en un crime odieux qui a profondément secoué l’opinion publique.