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Revue du web. Meurtre du chauffeur Indrive: la Gendarmerie royale arrête trois suspects en un temps record

Une arrestation. (Dessin d'ilustration). Dessin-Mohamed Elkho-Le360

Revue du webMeurtre du chauffeur Indrive: la Gendarmerie royale arrête trois suspects en un temps record; Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis; Le Maroc écrase Madagascar 4-0 à Rabat en préparatifs pour la Coupe du monde... Round-up.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 18h08

Meurtre du chauffeur Indrive: la Gendarmerie royale arrête trois suspects en un temps record.

Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc

Préparatifs pour la Coupe du monde 2026: le Maroc écrase Madagascar 4-0 à Rabat.

Par La Rédaction
Le 03/06/2026 à 18h08
#Meurtre#Chauffeur indrive#gendarmerie#Président des Emirats#Mohamed Ben Zayed Al Nahyane#Maroc-Madagascar

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