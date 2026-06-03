Revue du web. Meurtre du chauffeur Indrive: la Gendarmerie royale arrête trois suspects en un temps record

Meurtre du chauffeur Indrive: la Gendarmerie royale arrête trois suspects en un temps record.

Rencontre à Rabat entre le roi Mohammed VI et le président des Émirats arabes unis qui effectue une visite privée au Maroc

🇲🇦🇦🇪|Le président des Emirats est au Maroc



Dans le cadre d'une visite privée, MBZ a rencontré SM le Roi Mohamed VI dans sa résidence privée à Rabat pour examiner ensemble sur les différents dossiers régionaux. pic.twitter.com/1njlLGhXgS — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) June 3, 2026

🔴Rabat : Sommet fraternel entre le Roi Mohammed VI et le Cheikh Mohamed ben Zayed🔴



​C'est sous le signe de l'amitié indéfectible et des liens fraternels profonds que le Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats arabes unis, a accueilli, ce mardi 2 juin 2026… pic.twitter.com/bTGruth1Kt — Mohamed Larbi (@Mohamedlarbi123) June 2, 2026

🇲🇦 King Mohammed VI receives 🇦🇪 President Mohamed bin Zayed Al Nahyan in Rabat during private visit; leaders discuss regional issuespic.twitter.com/kRbW72FMxv — U.S.A.I. 🇺🇸 (@researchUSAI) June 2, 2026

🇲🇦🤝🇦🇪Moment historique à Rabat !



Sa Majesté le Roi Mohammed VI a été reçu par Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan à sa résidence privée à Rabat.



Les deux souverains ont échangé sur les grands défis régionaux et internationaux, dans un climat de confiance… pic.twitter.com/x6Y0OFJQfL — Said Mohcin (@LecartographeMa) June 2, 2026

Préparatifs pour la Coupe du monde 2026: le Maroc écrase Madagascar 4-0 à Rabat.

📈🇲🇦 Le Maroc gagne 1,07 point après sa victoire face à Madagascar.



Les Lions de l’Atlas ne sont plus qu’à 0,93 point des Pays-Bas 🇳🇱.



Si les Néerlandais ne battent pas l’Algérie demain, le Maroc grimpera à la 𝟳𝗘 𝗣𝗟𝗔𝗖𝗘 du classement FIFA. pic.twitter.com/uqdpCt5TAC — FRMFXtra (@FRMFXtra) June 2, 2026

Issa Diop était titulaire avec la sélection Marocaine lors de la victoire d’aujourd’hui face à Madagascar en match amical ! 🇲🇦✅



Le Cottagers a réalisé un nouveau match solide avec les lions de l’Atlas en gardant les cages de Munir inviolés. 🤩🧱 pic.twitter.com/Bah6iJpd45 — Fulham France 🇫🇷 (@FRFulham) June 2, 2026

Maroc🇲🇦 VS 🇲🇬 Madagascar

🇲🇦4-0🇲🇬 pic.twitter.com/wt3NiZU44C — 𖤐アダム アラビ𖤐 🇲🇦🇯🇵𖤐آدم عربي𖤐 (@TopArGamins999) June 3, 2026

🚨 Le Maroc 🇲🇦 s’impose 4-0 face à Madagascar 🇲🇬 en match de préparation pour la Coupe du monde 🌍. ✅



⚽️⚽️ Saibari

⚽️ Rahimi

⚽️ El Kaabi pic.twitter.com/QJAxUMfQg5 — Actu Foot (@ActuFoot_) June 2, 2026

Les Lions rugissent quatre fois face à Madagascar ! (4-0)



Magnifique démonstration offensive face à Madagascar (4-0). Prochain rendez-vous dimanche pour l'ultime test avant le grand envol vers le Mondial ! 🇲🇦🔥#LionsDelAtlas #Maroc #DimaMaghrib #Mondial2026 #SNRTNews pic.twitter.com/qgH0yzOTa6 — SNRTNewsfr (@SNRTNewsfr) June 2, 2026

Le Maroc déroule face à Madagascar (4-0) dans ce match amical ! 🔥



Une soirée parfaite pour les lions de l'Atlas ! 🦁🇲🇦



📸 @EnMaroc pic.twitter.com/HfDuqeXaSp — Foot Mercato (@footmercato) June 2, 2026