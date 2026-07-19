Les pays de la CEDEAO adhèrent au Gazoduc Africain Atlantique Nigéria-Maroc

Cérémonie de signature, devant le roi Mohammed VI et l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari, de la déclaration conjointe entre le Maroc et le Nigéria sur le Gazoduc Africain Atlantique, le 10 mai 2018 à Rabat. DR

Cette signature marque l’adhésion des État membres de la CEDEAO au Gazoduc Africain Atlantique Nigéria Maroc, initié par le roi Mohammed VI, et l’ancien président nigérian, feu Mohammadu Buhari, et avec le soutien réitéré de l’actuel président Bola Ahmed Tinubu. Ce projet est développé par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Maroc et la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC Ltd.).

Cette étape importante franchie à Freetown, intervient en amont des prochaines étapes de lancement, qui porteront notamment sur la création de la société de projet, qui sera basée à Casablanca, ainsi que de l’autorité de gouvernance du Gazoduc (Pipeline Higher Authority), dont le siège est prévu à Abuja, avant la mobilisation des investisseurs et la préparation de la décision finale d’investissement.

Cette séquence sera clôturée par la signature conjointe du Royaume du Maroc et de la République islamique de Mauritanie, États non-membres de la CEDEAO, lors d’une cérémonie distincte qui se tiendra ultérieurement, en présence du président de la République fédérale du Nigéria.

Une fois achevé, le Gazoduc traversera treize pays de la façade atlantique africaine et sera relié au gazoduc Maghreb-Europe dans le nord du Maroc.

Il disposera d’une capacité de transport de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, dont jusqu’à 15 milliards de mètres cubes pourraient être exportés vers le Maroc et l’Europe, le reste étant destiné aux marchés régionaux.

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Estimé à environ 25 milliards de dollars, le Gazoduc Africain Atlantique ambitionne de créer un marché régional intégré du gaz naturel en Afrique de l’Ouest, de soutenir la production d’électricité, l’industrialisation et la valorisation des ressources naturelles du continent. La mise en service des premiers tronçons est attendue au début de la prochaine décennie.

Lancé comme une initiative stratégique conjointe entre le Maroc et le Nigéria, le Gazoduc Africain Atlantique s’affirme désormais comme un projet porté par l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.

L’appropriation du projet par les États membres de la CEDEAO renforce son assise politique et institutionnelle, tout en confortant l’impulsion fondatrice donnée par ses deux pays promoteurs, qui estiment que la sécurité énergétique de l’Afrique constitue un levier essentiel de souveraineté, d’industrialisation et de prospérité partagée.

Cérémonie de signature, devant le roi Mohammed VI et l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari, de la déclaration conjointe entre le Maroc et le Nigéria sur le Gazoduc Africain Atlantique, le 10 mai 2018 à Rabat. DR

En consacrant l’adhésion collective des États membres de la CEDEAO, le Sommet de Freetown confirme ainsi la portée africaine de cette initiative et son inscription au cœur des politiques d’intégration du Continent.

L’ONHYM et la NNPC Ltd indiquent que les principales études techniques, environnementales et d’ingénierie sont désormais achevées, permettant ainsi au projet d’entrer progressivement dans sa phase de développement opérationnel, après la signature à Rabat, par le Maroc et la Mauritanie, de cet Accord.

Au-delà de son rôle énergétique, cette infrastructure entend constituer un véritable corridor de développement reliant les économies africaines, renforçant leur intégration et leur compétitivité.