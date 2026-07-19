Quand Alger invente la visite médicale d’État

Dans la plupart des pays, quand il s’agit de recevoir un dirigeant étranger, le protocole distingue quatre catégories: les visites d’État; les visites officielles; les visites de travail; les visites privées.

- Peuh, maugréent les caporaux d’Alger, on peut faire mieux.

Et d’inventer illico une cinquième catégorie, la visite médicale d’État. C’est très fort.

En principe, quand un dirigeant africain vient se faire soigner en Europe, il s’agit d’une visite privée. Le protocole est léger, réduit au minimum. Un sous-chef de service l’accueille à l’aéroport, on s’assure de son transport jusqu’à sa résidence à laquelle on affecte une surveillance discrète et c’est tout.

Mais quand il s’agit de Tebboune, marionnette civile de la mafia militaire qui gère l’Algérie, les choses ne se passent pas comme ça. Doit-il se rendre en Allemagne pour des examens de contrôle après sa longue hospitalisation dans ce pays à l’époque du Covid? On transforme son check-up en… visite d’État. Voilà qui oblige son homologue allemand à revenir de vacances pour serrer la pince au vieux homard. Et on fait semblant de signer des dizaines d’accords qui resteront lettre morte. Sauf peut-être celui dont l’intitulé complet est: «Industrie manufacturière: des partenariats portant sur la production locale d’ascenseurs (ASOR/ASCEND et Volkslift)» Une visite d’État pour apprendre à fabriquer des ascenseurs? Sérieusement? À quand une Commission mixte des scoubidous? À quand des accords de fabrication de chewing gum à partit des dattes Deglet Nour?

Tous ces accords factices ne servent qu’à cacher le pipi au chat. Il s’agit de faire oublier au peuple algérien qu’il a à sa tête, fût-ce à titre de potiche, un géronte perclus de bobos. Il nous faut respecter cela –pauvre homme– et même, nous allons l’aider à programmer ses prochaines visites médicales d’État:

La Hongrie. Pour les rhumatismes tebbounesques, le lac d’Hévíz, qui est le plus grand lac thermal naturel au monde, est idéal. Pas loin de là, à Budapest, les thermes Gellért font des merveilles pour les soins articulaires. Pour servir d’écran de fumée, l’Algérie et la Hongrie pourrait signer un contrat de transfert de technologie pour produire du goulasch à Oran et envisager des accords de troc paprika contre gaz.

La Suisse. Pour les problèmes de vue du raïss, en particulier pour ce qui est du glaucome, la Swiss Glaucoma Research Foundation est la meilleure adresse. Pour donner le change, l’Algérie et la Hongrie pourrait signer un contrat de transfert de technologie pour fondre des clochettes de vache à Cherchell.

La Suède. On trouve à la Karolinska Universitetssjukhuset quelques-uns des meilleurs cardiologues de la planète. Ils installeraient en un tournemain un pacemaker pour ce gros fumeur de Tebboune. Pour faire semblant, l’Algérie pourrait décider d’importer du fer suédois pour le mélanger avec le fer inexploitable de Gara Djebilet (c’est la technique dite du blending).

En revanche, on peut être sûr qu’il n’y aura pas de visite d’État en Belgique. Pourtant, la section “psychiatrie” de l’hôpital Erasme de Bruxelles est l’une des meilleures d’Europe. Elle a créé un parcours méditatif le long du ruisseau Vogelzangbeek, parcours qui incite à la réflexion et à l’introspection. Tebboune pourrait, en se promenant les mains croisées derrière le dos, se rendre compte de l’inanité du projet initié il y a un demi-siècle par son pays et qui a consisté à créer chez son voisin un mouvement fantoche pour essayer de le morceler. Peut-être, pris de remords, en arriverait-il à se jeter dans le ruisseau?

- Non, non, couine Attaf son étrange ministre, pas de visite médicale d’État en Belgique! Trop dangereux pour le système!

- Le système cérébral du président? Son système nerveux?

- Non, non, plus important, bien plus important: notre système militaro-mafieux. C’est ça qu’il nous faut préserver coûte que coûte. La prochaine visite d’État de notre président aura lieu au Luxembourg.

- Pour son fameux service de gériatrie aigüe?

- Mais non, idiote. Pour ses banques.