Economie

Casablanca: un nouveau tronçon reliera Lissasfa à la route d’Azemmour pour 130 millions de dirhams

Vue du projet routier reliant Lissasfa à la route d'Azemmour. (K.Essalak/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Khalil Essalak
Le 18/07/2026 à 14h00

VidéoUn nouvel axe routier est en cours de réalisation pour relier Lissasfa à la route d’Azemmour. Long d’environ six kilomètres et doté d’un budget de près de 130 millions de dirhams, ce projet vise à fluidifier la circulation et à améliorer l’aménagement urbain de cette partie de Casablanca.

Un nouvel axe routier de près de six kilomètres est actuellement en cours de réalisation dans l’arrondissement de Hay Hassani, à Casablanca. Baptisée provisoirement HH26, cette infrastructure reliera la route d’El Jadida (avenue Abdellah Ibrahim), à la route d’Azemmour qui mène vers le littoral, en passant notamment par la route Al Azhar et le quartier Charaf.

Selon le président de l’arrondissement, Tahar Layoussifi, ce projet figurait parmi les priorités inscrites dès le début du mandat du conseil de l’arrondissement. Sa réalisation mobilise plusieurs partenaires institutionnels, notamment la préfecture de Hay Hassani, la wilaya de la région Casablanca-Settat, le Conseil de la région Casablanca-Settat ainsi que la commune de Casablanca.

«Cette mobilisation conjointe a permis de concrétiser un projet considéré comme stratégique pour l’amélioration des déplacements dans cette partie de la métropole», a indiqué Tahar Layoussifi dans une déclaration pour Le360.

Selon le responsable, cette route constituera un itinéraire alternatif à la rocade de Casablanca. Longue d’environ six kilomètres, elle mobilise un budget global estimé à près de 130 millions de dirhams.

Au-delà de son rôle dans la fluidification de la circulation, cette infrastructure intégrera plusieurs aménagements destinés à améliorer le cadre urbain, fait-il valoir. Le projet prévoit notamment l’installation d’un éclairage public à technologie LED ainsi que la plantation d’arbres tout au long de l’axe.

Projet de liaison routière Lissasfa-route d'Azemmour. (K.Essalak/Le360).

Pour Tahar Layoussifi, cette nouvelle voie viendra compléter les infrastructures routières déjà réalisées dans l’arrondissement. Il a rappelé que les axes HH20 et HH18 ont déjà été ouverts à la circulation conformément aux dénominations prévues dans le plan d’aménagement.

Le président de l’arrondissement a enfin indiqué que des appellations officielles seront prochainement attribuées à ces nouvelles voies. Les propositions ont déjà été approuvées par le conseil de l’arrondissement de Hay Hassani et seront annoncées une fois les procédures finalisées.

Par Hafida Ouajmane et Khalil Essalak
Le 18/07/2026 à 14h00
#Casablanca#Infrastructure#Lissasfa#route d’Azemmour#Hay Hassani#Route

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