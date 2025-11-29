Economie

Casablanca: le projet routier Dar Bouazza-route d’Azemmour bientôt livré, 90% des travaux réalisés

Le projet routier Dar Bouazza-Azemmour à Casablanca entre dans sa dernière ligne droite. (S.Belghiti/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Sifeddine Belghiti
Le 29/11/2025 à 16h35

VidéoLes travaux du projet de raccordement de Dar Bouazza à la route d’Azemmour entrent dans leur phase finale. Cet axe structurant promet de fluidifier la circulation, de réduire les embouteillages et d’améliorer la liaison entre plusieurs zones clés du sud de Casablanca. Les images.

Le projet de raccordement de Dar Bouazza à la route d’Azemmour aborde désormais ses dernières phases. Les travaux, très avancés, devraient être achevés prochainement. Cet axe routier stratégique renforcera la fluidité du trafic, réduira les embouteillages et améliorera la connexion entre plusieurs zones clés de la périphérie sud de Casablanca.

Selon président de l’arrondissement de Hay Hassani, El Haj Taher El Yousfi, le projet routier est achevé à près de 90%. L’ouverture à la circulation interviendra «très prochainement», indique-t-il. Le tracé prend départ au niveau de Sidi El Khadir, connu sous le nom de «Diour Nasrani», puis s’étend jusqu’à la rocade sur une distance de 4,5 kilomètres.

Ce projet s’inscrit par ailleurs dans un programme global de renforcement du réseau routier reliant la province de Nouaceur à celle d’Anfa, dans une logique de mobilité territoriale intégrée.

Fruit d’un partenariat entre l’arrondissement Hay Hassani, la préfecture de Hay Hassani, la province de Nouaceur, la commune de Casablanca et un groupement d’intérêt économique (GIE) auquel participent également des investisseurs privés, le projet prévoit aussi un prolongement majeur.

Une passerelle viendra en effet connecter Hay Hassani à la province de Nouaceur via la route d’Oulad Azzouz, portant la longueur totale du futur axe à 9,5 kilomètres.

Ce nouvel itinéraire s’avère essentiel pour désengorger une zone particulièrement saturée: Hay Hassani, fortement urbanisé, souffre d’embouteillages fréquents. Parallèle à la route d’Azemmour et aux axes desservant notamment la zone de Rahma, cette nouvelle voie offrira une alternative efficace pour la circulation locale.

Un investissement de 108 millions de dirhams

Le premier tronçon, d’une longueur de 4,5 kilomètres et relevant de la commune de Casablanca et de l’arrondissement de Hay Hassani, mobilise un budget d’environ 108 millions de dirhams.

La seconde partie du tracé, située sur le territoire de Nouaceur, sera prise en charge par les autorités provinciales. L’ensemble s’inscrit dans une stratégie globale visant à améliorer durablement la mobilité, diversifier les itinéraires et réduire la pression sur les axes existants dans cette zone en pleine expansion.

