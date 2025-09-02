Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt

La maquette du projet d'aménagement de la RP 3011 entre Casablanca et Bouskoura.

Dans un premier temps, les travaux porteront sur un tronçon de 5 kilomètres, de l’entrée de Bouskoura (du côté de Mr. Bricolage) jusqu’au pont ONCF 4011, surplombant la voie ferrée, en passant par le siège de la province de Nouaceur. Les travaux s’étaleront sur une durée de 4 mois.

Lancé à l’initiative de la Société de développement local (SDL) Nouaceur Développement, ce projet vise à réduire la congestion au niveau de cet axe, en offrant de nouveaux espaces verts et de loisirs.

Le chantier comprend:

L’élargissement et la modernisation des chaussées et trottoirs;

L’aménagement paysager et la création de parcours santé et d’espaces récréatifs (terrains de proximité, aires de jeux et de sport);

Les aires de stationnement;

L’installation de mobilier urbain moderne et de candélabres spécifiques à la Province.

L’aménagement de la RP3011 fait partie intégrante d’un programme de développement des infrastructures de mobilité entre la préfecture d’Aïn Chock et la province de Nouaceur, explique une source à la SDL Nouaceur Développement.

Et d’ajouter: «ce programme, d’un linéaire total de 26 km, prévoit la requalification de six axes routiers et la réalisation d’ouvrages d’art majeurs, afin de fluidifier la circulation et sécuriser les déplacements».

La mise en œuvre de ce programme s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat institutionnel signé entre:

Le Ministère de l’Intérieur ;

Le Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau ;

La Wilaya de la Région Casablanca – Settat ;

La Région Casablanca – Settat ;

La Province de Nouaceur ;

La Préfecture d’Arrondissement d’Aïn Chock ;

La Commune de Bouskoura ;

La Commune de Nouaceur ;

La SDL «Nouaceur Développement» en qualité de Maître d’ouvrage délégué.

Dans sa première phase, ledit programme global de mobilité porte sur un montant de 550 millions de dirhams, financé par les institutionnels signataires de la convention.

S’agissant du projet spécifique de la RP3011 (5 kilomètres), une partie du financement a été mobilisée auprès des entreprises implantées le long de l’axe, notamment les centres commerciaux et les pôles résidentiels.

Travaux d'aménagement de la RP 3011 entre Casablanca et Bouskoura.

Les responsables du projet se disent conscients des perturbations temporaires que ces travaux peuvent engendrer, notamment en période de rentrée scolaire. Pour remédier à cette situation, la SDL Nouaceur Développement a mis en place, en coordination avec les autorités locales, un dispositif spécial pour assurer la fluidité de la circulation au niveau de cet axe. Ce dispositif prévoit notamment un phasage adapté des travaux pour limiter les perturbations aux heures de pointe, une signalisation temporaire renforcée et la mobilisation d’équipes de régulation de la circulation aux carrefours sensibles.