Casablanca: après le réaménagement du boulevard Zerktouni, les riverains témoignent

Les travaux de réaménagement du boulevard Zerktouni sont achevés, au grand bonheur des Casablancais. Cette réhabilitation s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme d’aménagement urbain initié pour améliorer la qualité de vie des habitants. Parmi ses principaux objectifs figurent l’optimisation de la circulation routière, l’élargissement des trottoirs pour favoriser la mobilité piétonne et l’intégration d’infrastructures pour encourager les déplacements à vélo. Des zones de stationnement ont également été repensées pour fluidifier le trafic.

Un riverain se réjouit des améliorations apportées: «Avec la fin des travaux, le boulevard Zerktouni est devenu très beau, bien éclairé. Le voir ainsi rénové nous apporte du baume au cœur. Il est propre, bien illuminé, et des arbres ont été plantés. »

Un des aspects clés de cette rénovation est l’implantation de nouveaux espaces verts le long du boulevard. Ces zones de détente offriront aux habitants un espace pour se relaxer, prendre l’air et profiter de la verdure en pleine ville. En plus d’améliorer l’esthétique de l’avenue, cette démarche vise à rendre le quartier plus agréable pour les piétons.

Des pistes cyclables sécurisées ont été aménagées et les passages piétons repensés pour garantir la sécurité des usagers. Un autre riverain remarque néanmoins: «L’architecture est la même, mais la façade a été rafraîchie, nouveaux trottoirs, nouvelles plantations… Le boulevard Zerktouni gagnerait à être doté de dos d’âne pour ralentir les motards trop nombreux et dérangeants le soir.»

Ce projet de réhabilitation, qui a duré un mois en tout et pour tout, représente une étape essentielle vers une ville plus accessible, écologique et dynamique, au service de ses citoyens et visiteurs.