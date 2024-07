Casablanca: comment la ville veut transformer le célèbre boulevard Zerktouni

Les travaux d’infrastructures à réaliser dans le cadre du nouveau projet de réaménagement et de mise à niveau de l’axe Zerktouni boulevard la Résistance, entre boulevard Mohammed VI et boulevard de la Corniche, s’inscrivent dans le cadre du projet d’amélioration de la circulation de la ville de Casablanca et de mise à niveau du boulevard Zerktouni.

Le projet prévoit également le renforcement et l’élargissement de la chaussée, revêtements des trottoirs, aménagement paysager, éclairage public et signalisation lumineuse de trafic.

Les travaux seront scindés en deux lots. Le premier concerne l’axe reliant le boulevard de la Corniche au boulevard Roudani. Le deuxième lot couvre l’axe entre boulevard Roudani et boulevard Mohammed VI.

Dans le détail, l’aménagement du boulevard Zerktouni sera divisé en 5 sections.

Section 1: entre boulevard la Corniche et boulevard Ziraoui

Il s’agit d’une section assez large représentant peu de contraintes. La section est aménagée en 2x3 voies séparées. Des zones de stationnement de véhicules sont projetées le long du tracé de cette section à l’exception du dernier tronçon reliant la rue Abou Al Abbass et le boulevard Abdellatif Benkaddour/Ziraoui sur 150 m, où l’emprise du boulevard devient moins large.

Deux pistes cyclables de part et d’autre de la chaussée sont aménagées avec séparateurs physiques empêchant tout contact avec les véhicules afin de garantir un stationnement sécuritaire. Ces pistes cyclables se verront transformées en simples bandes cyclables notamment entre la rue Abou Al Abbass et le boulevard Abdellatif Benkaddour/Ziraoui.

Section 2: entre boulevard Ziraoui et boulevard Roudani

À partir du boulevard Ziraoui en direction vers l’est, la largeur de l’emprise de façade à façade est plus importante, ce qui permet, non seulement, de conserver le profil adopté pour la voirie, le stationnement et l’aménagement cyclable, mais aussi d’avoir des trottoirs plus larges offrant plus de confort aux piétons.

L’aménagement retenu consiste à aménager 2x3 voies avec des zones de stationnement de véhicules tout au long du tracé de cette section.

Deux pistes cyclables pour les deux roues sont aménagées de part et d’autre de la chaussée avec séparateurs physiques, empêchant tout contact avec les véhicules afin de garantir le stationnement sécuritaire.

Section 3: entre boulevard Ibrahim Roudani et boulevard Hassan II

À partir du boulevard Ibrahim Roudani, la largeur de l’emprise de façade à façade se rétrécie davantage avec prédominance de bâtiments à caractères commercial, administratif et équipements.

Aussi, cette section est caractérisée par la présence d’une trémie qui commence au niveau de l’intersection avec la rue Mohammed Abdou et prend fin plus loin au niveau de l’intersection avec la rue Jeddah.

Les zones de stationnement sont supprimées tout au long de cette section à cause de la largeur d’emprise insuffisante. Les pistes cyclables pour les deux roues sont conservées de part et d’autre de la chaussée avec séparateurs physiques empêchant tout contact avec les véhicules.

Section 4: entre boulevard Hassan II et boulevard 2 Mars

La section 4 prend origine au niveau de l’intersection du boulevard Zerktouni avec l’avenue Hassan II, et s’achève au niveau du boulevard 2 Mars.

L’aménagement projeté pour cette section prévoit la mise en place de zones de stationnement au détriment des aménagements cyclables qui sont abandonnés.

Section 5: entre boulevard 2 Mars et boulevard Mohammed VI

À partir du boulevard 2 Mars, la largeur de l’emprise de façade à façade se rétrécie davantage. Cette section est caractérisée par la présence d’une deuxième trémie de Hajj Omar Riffi qui prend origine à l’intersection avec la rue Florence et s’achève au droit de la rue de Letz.

Là encore, la trémie existante est à conserver et de ce fait, les aménagements projetés au droit de la trémie ne sont pas symétriques de part et d’autre de l’axe. Le stationnement est bien évidement interdit sur cette zone. Au-delà de la trémie de Hajj Omar Riffi (à partir de la rue de Letz) la section est aménagée en 2x3 voies séparées, sans zone de stationnement et sans aménagements cyclables.