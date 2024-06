Casablanca: en images, ouverture à la circulation de la nouvelle voie de Taddart

«La nouvelle route me permet d’accéder à Médiouna en 5 minutes contre au moins 20 minutes auparavant. C’est une solution optimale pour réduire les temps de trajets vers Nouaceur, Deroua, l’aéroport Mohammed V, Bouskoura, etc.», se félicite un usager de la voie de Taddart, interrogé par Le360.

La voie de Taddart revêt «une importance stratégique permettant de désengorger l’entrée sud de Casablanca et une connexion rapide vers l’aéroport Mohammed V et les zones industrielles adjacentes», souligne Youssef Menouar, responsable des travaux d’aménagement de la voie de Taddart, dans une déclaration pour Le360.

S’étendant sur 11 kilomètres et prévoyant deux voies dans chaque direction, cette route s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat signée en juin 2022 entre le ministère de l’Intérieur, celui de l’Équipement et de l’Eau, la région de Casablanca-Settat et l’Office national des aéroports (ONDA), a-t-il ajouté.

Réalisé pour un coût de 180 millions de dirhams, le financement de ce projet repose sur une répartition multipartite: 60 millions de dirhams proviennent du ministère de l’Équipement et de l’Eau, 40 millions de dirhams de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), 40 millions de dirhams du Conseil de la région de Casablanca-Settat et 40 millions de dirhams de l’Office national des aéroports (ONDA).