Harhoura: inauguration d’une nouvelle route pour décongestionner le trafic côtier

Ce tronçon routier, dit route El Fellah, long de 3 kilomètres et longeant l’autoroute allant à Casablanca, n’était à l’origine qu’une simple piste qu’il faillait agrandir, asphalter et électrifier. Au fil des années, ce tronçon a fini par devenir un axe central desservant de nombreux immeubles et complexes résidentiels qui ont proliféré en peu de temps dans la région.

La wilaya de Rabat a achevé, il y a de cela quelques jours, les travaux de finition de cette route en y installant un marquage au sol et un éclairage public adéquat. Les grands travaux étaient déjà terminés.

C’est le wali Mohamed El Yacoubi qui a veillé personnellement au réaménagement de cette infrastructure de base dont la réalisation a nécessité plusieurs millions de dirhams. Ce nouvel ouvrage a suscité l’enthousiasme des usagers qui appréhendaient les bouchons monstres que le trafic routier à Harhoura occasionne chaque année pendant l’été. Ils espèrent que la route El Fellah puisse diminuer le congestion de la circulation.