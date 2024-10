Casablanca: voici où en sont les travaux de réaménagement du boulevard Zerktouni

Le boulevard Zerktouni, l’un des principaux axes de circulation de Casablanca, est en pleine transformation. Lancés il y a quelques semaines, les travaux de réaménagement de cette artère avancent à un rythme soutenu. Ils comprennent le renforcement et l’élargissement de la chaussée, le revêtement des trottoirs, l’aménagement paysager, l’éclairage public et la signalisation lumineuse du trafic.

Jusqu’à présent, le terre-plein central du boulevard a été retiré afin de permettre l’élargissement de la chaussée. La réhabilitation des trottoirs a également été entamée. Parallèlement, des travaux de modernisation des infrastructures souterraines, y compris les réseaux de drainage, des câbles électriques et des câbles de connexion des télécommunications, sont en cours.

Interrogé par Le360, un habitant du quartier ne cache pas son enthousiasme: «Je me réjouis du début des travaux. C’est un projet qui va vraiment changer la dynamique du quartier. Il s’agit d’un axe routier important, et sa modernisation était indispensable. Cela fait des années que les résidents attendaient ces rénovations, et voir le projet enfin démarrer apporte un grand soulagement.»

Pour beaucoup de résidents, ces travaux répondent à un besoin pressant d’amélioration des conditions de circulation. «Le lancement des travaux sur le boulevard Zerktouni est une excellente nouvelle pour tous. Il était temps. Nous espérons que ce projet sera mené à bien dans les délais annoncés et avec la qualité attendue», ajoute un autre habitant.

Rappelant que le boulevard Zerktouni occupe une place centrale dans l’histoire et le développement urbain de la ville de Casablanca, un résident souligne que sa modernisation est essentielle pour faire face aux défis actuels, liés à la congestion urbaine. Il note au passage que les perturbations temporaires causées par les travaux sont bien tolérées par les habitants, qui voient enfin se concrétiser un projet tant attendu.