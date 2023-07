Casablanca: la Banque mondiale à la rescousse des travaux d’aménagement du boulevard Zerktouni

Des véhicules circulent dans la trémie située à l'intersection du boulevard Zerktouni et de l'avenue Hassan II, dans le centre de Casablanca. . Said Bouchrit / Le360

C’est l’un des boulevards mythiques de Casablanca, qui connaît un trafic important tout au long de la journée et qui permet de relier plusieurs artères stratégiques de la capitale économique. Et pourtant, le réaménagement du boulevard Zerktouni semble devenir un gouffre financier pour lequel les autorités locales peinent à trouver des solutions. Heureusement, la Banque mondiale est là, et la deuxième tranche du prêt qu’elle a accordé en 2017 à la métropole permettra de financer les travaux prévus sur ce boulevard.

C’est ce que vient d’acter la commune urbaine. Dans son édition du mercredi 26 juillet, Assabah explique que sur les 2 milliards de dirhams de financement acté par la Banque mondiale en 2017, près de 69 millions de dirhams, représentant la deuxième tranche de ce prêt, seront consacrés au boulevard Zerktouni. Ce dernier a nécessité, rappelle le journal, la mobilisation d’autres ressources financières de la part de la ville, afin de réaménager plusieurs de ses composantes dont ses trémies.

Lors de la session de février dernier du Conseil de la ville, il avait pourtant été décidé d’allouer 109 millions de dirhams sur le budget dédié à ce projet à un autre, celui de l’aménagement d’un centre de télésurveillance.

Pour Assabah, ce budget était initialement destiné à financer une partie des projets de nouvelles trémies sur le boulevard Zerktouni afin de le décongestionner. A cela s’ajoute des fonds versés par erreur à Al Omrane dans le cadre d’un projet de réaménagement de la zone d’El Hraouine alors qu’il devait financer ce projet, un projet pour lequel la société avait déjà été payée sous le mandat de l’ancien maire, Mohamed Sajid.

Face à cette situation, les autorités de la ville se sont lancées dans une course contre la montre afin de rectifier le tir, et de s’assurer de la mobilisation des fonds nécessaires pour achever le réaménagement du boulevard Zerktouni. Et c’est à partir de là qu’est venue l’idée de consacrer la deuxième tranche du financement levé auprès de la Banque mondiale à ce projet.

Sur un autre registre, Assabah fait remarquer que le boulevard Zerktouni sert également à desservir une zone qui va être stratégique durant les prochaines années, à savoir celle desservant le Complexe sportif Mohamed V. Ce dernier devrait d’ailleurs subir à son tour de vastes travaux de réaménagement afin de le préparer à accueillir des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, si le Maroc obtient son organisation. Plus de 250 millions de dirhams ont même été réservés à ce chantier.