Casablanca: rififi autour de la gestion du Stade Mohammed V, le projet de Sonarges divise le Conseil de la ville

Le sort du Stade Mohammed V devrait être scellé jeudi 27 juillet prochain lors d’une session extraordinaire du Conseil de la ville. Les élus sont appelés à se prononcer sur un projet de convention liant la ville à Sonarges, en vertu de laquelle la commune confie à l’entreprise publique la mission de réhabilitation et de gestion du complexe sportif de la métropole.

Le deal convenu avec Sonarges prévoit un vaste chantier de réaménagement du Stade Mohammed V (suppression de la piste d’athlétisme, extension des gradins). Ce chantier devrait nécessiter un investissement de l’ordre de 250 millions de dirhams, sachant qu’une bonne partie de ce montant sera mobilisée auprès du ministère de tutelle (Sports) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Des travaux d’aménagement sont également prévus pour quatre autres stades de la ville (Larbi Zaouli, Tessema, Père Jégo, Moulay Rachid) comprenant une refonte de l’éclairage et des services annexes.

Le360 apprend qu’un débat houleux s’est déroulé, ce lundi 24 juillet, durant une réunion de la commission des affaires sociales, culturelles et sportives au sein du Conseil de la ville. Des élus de la majorité, comme ceux de l’opposition, ne cachent pas leur désaccord avec la manière par laquelle ce bien communal qu’est le Stade Mohammed V sera «offert» à Sonarges. Ceux qui s’y opposent s’interrogent sur le sort des différents projets de rénovation pour lesquels des centaines de millions de dirhams ont été dépensés ces dernières années. De leur côté, les pro-Sonarges mettent en avant «l’intérêt national» et la nécessité d’aligner le Stade Mohammed V sur les normes exigées par la FIFA et la CAF, dans la perspective d’accueillir les matchs de la 35e Coupe d’Afrique des nations (CAN) en 2025 ainsi que le Mondial 2030.

En plus du complexe Mohammed V, le dossier du Stade Larbi Zaouli cristallise lui aussi l’attention au sein du Conseil de la ville. La réunion ce lundi de la commission thématique devait statuer sur le projet «réhabilitation et gestion» de cette installation sportive. Propriété de la commune Aïn Sebaâ, le Stade Larbi Zaouli, actuellement en forme U, verra sa capacité augmenter avec l’arrivée de Sonarges, suite aux travaux d’extension des gradins. Une fois les travaux achevés, il devrait accueillir à titre provisoire les matchs du Raja et du Wydad en attendant la réouverture du Stade Mohammed V.

«Nous refusons toute ingérence dans l’exploitation du Stade Larbi Zaouli», insiste Youssef Lahsinia, président de la commune de Aïn Sebaâ, contacté par Le360, ajoutant que cette infrastructure revêt un caractère social local, de proximité, et qu’il serait dangereux d’empêcher des milliers de gens d’y exercer leur sport favori.

Youssef Lahsinia tient également à rappeler, document à l’appui (voir fac-similé ci-dessous), qu’une commission composée des représentants de la préfecture, la police, les forces auxiliaires et la protection civile a effectué une visite de terrain, le mercredi 15 juin 2022, au Stade Larbi Zaouli, à l’issue de laquelle elle a affirmé que ce dernier «n’est pas adapté pour accueillir des matchs nationaux ou internationaux».

Le procès verbal constatant l'inadaptation du stade Larbi Zaouli pour accueillir des matchs nationaux ou internationaux.