Le Stade Mohammed V change de gestionnaire: les attributions de Sonarges se précisent

La commune urbaine de Casablanca s’apprête à valider, lors de la prochaine session extraordinaire du conseil de la ville, le retrait officiel de la gestion du complexe sportif Mohammed V à la société de développement local (SDL) Casa Events et Animation pour confier la prise en charge de cette infrastructure sportive à la Société nationale de réalisation et de gestion des stades (SONARGES).

Une convention a été signée dans ce sens entre la commune urbaine de Casablanca, la SONARGES, le ministère de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports et le ministère de l’Intérieur.

La première mission du ministère de l’Intérieur, représenté par le wali de la région Casablanca-Settat et gouverneur de la préfecture de Casablanca, consiste à «libérer les espaces occupés au sein du complexe sportif Mohammed V par des associations sportives, des clubs sportifs, des entreprises et autres», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 20 juillet.

Et de préciser que «de larges espaces au sein du complexe sportif Mohammed V sont illégalement occupés par certaines parties qui n’ont aucune relation avec la chose sportive». Ce phénomène a d’ailleurs été évoqué par la Cour des comptes, qui avait déjà épinglé la gestion de cette infrastructure sportive, rappellent les sources du quotidien.

Après cette tâche relative à la libération des espaces, poursuit le quotidien, la SONARGES mettra en œuvre son projet qui commencera par les travaux de réaménagement et de rénovation, pour s’aligner sur les normes internationales. Il s’agit d’un vaste projet qui nécessitera une enveloppe budgétaire de l’ordre de 250 millions de dirhams. «Cette somme d’argent sera versée sur le compte de la SONARGES, dont le conseil d’administration est présidé par le ministre», indiquent les mêmes sources.

La Société nationale de réalisation et de gestion des stades, ajoutent les mêmes sources, s’est engagée à concrétiser le programme de réhabilitation et de rénovation, à exploiter, commercialiser et gérer les manifestations sportives dans des conditions sécurisées.