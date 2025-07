La plage de Dar Bouazza dévoile son nouveau visage au plus grand bonheur des estivants

Il y a quelques mois encore, Dar Bouazza était synonyme de chaos. Le rivage, l’un des plus fréquentés de la région Casablanca-Settat, était envahi par des constructions anarchiques: cafés et restaurants non déclarés et parkings improvisés tenus par des gardiens sans aucune autorisation, imposant leurs tarifs aux estivants. La beauté du lieu, pourtant dotée d’un sable doré et d’une mer calme, semblait à jamais éclipsée par l’anarchie.

Mais grâce à une vaste opération de réhabilitation, les choses ont changé. Sous les directives de Jalal Benhayoun, gouverneur de Nouaceur, une campagne de libération du domaine public maritime a été lancée, cherchant à assainir totalement le site. Résultat: les abris précaires ont été démolis, les établissements non autorisés fermés, et les gardiens illégaux renvoyés. Pour la première fois depuis longtemps, la plage a retrouvé sa vocation première: un espace ouvert, libre et sécurisé pour tous.

Le changement ne s’arrête pas là. Afin d’offrir une expérience confortable aux estivants, 400 parasols ont été installés gratuitement, soigneusement alignés sur le sable. Une scène inédite dans cette partie du littoral, qui contribue à donner à Dar Bouazza des allures de station balnéaire européenne. Des dizaines de poubelles jalonnent désormais la plage, invitant les visiteurs à respecter la propreté des lieux. «Des douches, des sanitaires, ainsi que des vestiaires ont également été installés et sont entièrement gratuits», déclare Zouheir Semlali Maâkour, responsable de la réhabilitation des plages à Dar Bouazza.

L’accessibilité a également été revue. Des passerelles facilitent désormais la circulation des personnes à mobilité réduite, et les entrées sont bien délimitées, surveillées et organisées. «Non seulement pour les personnes à mobilité réduite, le sable brûlant rendait parfois l’accès difficile, notamment pour les enfants ou les personnes âgées», précise le responsable.

La plage de Dar Bouazza change d'air. (A.Gadrouz/Le360). عادل كدروز

Le sentiment de sécurité est aujourd’hui renforcé par la présence visible de patrouilles policières régulières, d’agents de la protection civile présents en continu. «Nous avons installé sept miradors réservés à la protection civile, répartis stratégiquement pour couvrir toute la zone. Cela permet une surveillance optimale de la plage, 24h/24», ajoute-t-il.

«Et pour renforcer la sécurité sanitaire, nous avons aménagé un centre de soins équipé pour traiter les blessures mineures ou apporter les premiers secours en cas d’urgence», rassure Zouheir Semlali.

Au-delà de la propreté et de la sécurité, c’est aussi l’ambiance de la plage qui a changé. Une radio balnéaire diffuse musique et messages de sensibilisation tout au long de la journée, invitant les vacanciers à préserver la beauté du site. «Et si par malchance un enfant se perd, ses informations seront transmises à travers cette radio, qui annonce une description précise pour aider les parents à le retrouver rapidement», poursuit-il. «En attendant, l’enfant est accueilli dans le parc de jeux fraichement aménagé, où il peut s’amuser et oublier la peur et les pleurs», conclut le responsable.

Les habitués de la plage ne cachent pas leur émotion face à cette transformation. «C’est un vrai bonheur», déclare un père de famille. «Aujourd’hui, tout est propre, sécurisé», ajoute-t-il. «Espérons que cela dure», insiste-t-il, le regard tourné vers la mer.

Un MRE venu de Belgique partage le même enthousiasme. «Ce que je vois ici est digne des plus belles plages d’Europe. C’est propre, bien organisé, et surtout accessible à tous. C’est une belle initiative. Il faut que cela se généralise à tout le Maroc», affirme-t-il fièrement.

Avec cette renaissance estivale, Dar Bouazza s’impose comme un modèle de ce que peut devenir un littoral marocain bien géré: un espace propre, sécurisé, animé, et surtout accessible à tous. Une réussite qui mérite d’être saluée et reproduite sur d’autres plages du Royaume.