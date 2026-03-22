Triplement de la route Bouskoura-Casablanca: livraison prévue en novembre

Un aperçu des travaux de triplement de la route provinciale reliant Bouskoura à Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Les travaux de triplement de la route provinciale 3011 (RP3011), reliant Bouskoura à Casablanca sur une longueur de plus de cinq kilomètres, se poursuit à un rythme soutenu.

À terme, ce projet devrait contribuer à améliorer significativement la fluidité de la circulation sur cet axe stratégique, très fréquenté quotidiennement par les usagers reliant la périphérie sud de Casablanca au centre économique, indique Abdelkrim El Maliki, président du Conseil communal de Bouskoura.

Le responsable précise que la maîtrise d’ouvrage est assurée par la société de développement local «Nouaceur Développement», dans le cadre d’un partenariat impliquant plusieurs acteurs institutionnels.

Ce partenariat mobilise des financements s’élevant à plus de 590 millions de dirhams, apportés par la commune de Bouskoura (260 millions de dirhams), le Conseil de la région Casablanca-Settat (150 millions de dirhams), le ministère de l’Intérieur (100 millions de dirhams) et le ministère de l’Équipement et de l’Eau (80 millions de dirhams).

À ce jour, le taux d’avancement des travaux avoisine les 40%. Les autorités prévoient de livrer le premier tronçon au mois d’avril prochain, tandis que l’achèvement global du projet est attendu pour novembre.

Les travaux de triplement de la route provinciale reliant Bouskoura à Casablanca. (K.Essalak/Le360)

Le chantier ne se limite pas au simple élargissement de la chaussée. Il intègre également, selon notre interlocuteur, un ensemble d’aménagements urbains visant à améliorer le cadre de vie des riverains et la sécurité des usagers.

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Il s’agit notamment de l’aménagement de trottoirs, de la création d’espaces verts, de la mise en place de parcours de sport et d’espaces de loisirs, de l’installation de parkings et de dispositifs d’éclairage public.

Les travaux englobent également la réhabilitation et le déplacement de l’ensemble des réseaux existants, notamment les infrastructures de télécommunication, d’électricité, d’assainissement liquide et d’alimentation en eau potable.

À noter que ce projet s’inscrit dans le cadre d’un programme plus large de mise à niveau des infrastructures de transport reliant la préfecture d’arrondissement d’Aïn Chock à la province de Nouaceur.