Élargissement de la route Bouskoura-Casablanca: la fin des travaux approche

Les travaux de triplement de la route provinciale 3011, axe stratégique reliant Bouskoura à Casablanca, entrent dans leur phase conclusive. Ce chantier structurant s’inscrit dans un programme ambitieux de mise à niveau de plusieurs axes routiers de la province de Nouaceur, où interviennent actuellement plusieurs entreprises.

Le projet couvre un linéaire de près de cinq kilomètres, réparti en trois tronçons distincts. «Le premier et le deuxième tronçon, comme vous avez pu le constater, arrivent à leur terme avec l’achèvement des travaux de revêtement», indique Abdelkrim El Maliki, président du Conseil communal de Bouskoura.

Les équipes techniques concentrent désormais leurs efforts sur les finitions, notamment l’éclairage public et les aménagements paysagers, destinés à améliorer le cadre urbain de cet axe fortement fréquenté.

Les travaux dits structurants ont déjà été réalisés, incluant des interventions techniques importantes, dans une logique d’intégration complète des réseaux souterrains et d’optimisation de la voirie.

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«Ces interventions ont porté sur l’enfouissement des réseaux d’assainissement liquide et des infrastructures de télécommunication, le tout intégré dans une vision globale de réaménagement», ajoute Abdelkrim.

Le président du Conseil communal de Bouskoura, Abdelkrim El Maliki, précise que la nouvelle route atteindra une largeur de 60 mètres et reliera le carrefour de Bricolage, situé au niveau de l’autoroute, jusqu’au siège de la province de Nouaceur.

Au-delà de ce point, le tronçon reliant le siège de la province au passage à niveau ferroviaire est en cours de transformation. «Ce passage se mue en tunnel qui sera opérationnel en fin d’année ou début 2027», précise le responsable.

Vue des travaux sur l’axe Bouskoura-Nouaceur. (A.Gadrouz/Le360)

Ce tunnel représente l’un des éléments les plus structurants du projet, car il permettra de supprimer un point de congestion important et de sécuriser la circulation dans cette zone à fort trafic.

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Revenant sur le montage financier de cette infrastructure, Abdelkrim El Maliki souligne qu’il s’agit du «fruit d’un partenariat entre plusieurs institutions publiques». Le financement global mobilise des contributions importantes: la commune de Bouskoura investit plus de 260 millions de dirhams, le Conseil de la région Casablanca-Settat participe à hauteur de 150 millions de dirhams, le ministère de l’Intérieur finance 100 millions de dirhams et le ministère de l’Équipement et de l’Eau apporte 80 millions de dirhams.

À terme, cet aménagement majeur assurera une fluidité durable sur l’un des principaux accès à la métropole, soutenant ainsi le développement urbain et économique de la province de Nouaceur.