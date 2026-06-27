Culture

Lancement des travaux de construction de la Cité internationale du cinéma de Ouarzazate

Les travaux de construction de la Cité internationale du cinéma de Ouarzazate ont été lancés vendredi 26 juin.

Ouarzazate aura bientôt sa Cité internationale du cinéma. Les travaux du complexe, étalé sur 10,49 hectares et doté de cinq pôles spécialisés, ont été lancés vendredi pour un investissement de 240 millions de dirhams.

Par La Rédaction
Le 27/06/2026 à 09h45

Les travaux de construction de la Cité internationale du cinéma de Ouarzazate ont été lancés vendredi. Conçue selon une approche de type «One-Stop-Shop», ce futur espace a vocation à couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie cinématographique. Il s’articule autour de cinq pôles complémentaires. Le premier est dédié à la production, avec un studio de tournage de 3.000 m², des plateaux techniques et des espaces d’accueil pour les équipes nationales et internationales.

Le deuxième regroupe les activités de postproduction et de sauvegarde. Le troisième est consacré à la formation et au développement des compétences. Le quatrième porte sur l’innovation et les technologies créatives. Le cinquième couvre l’accueil, les services et le tourisme cinématographique.

Lire aussi : Cité du cinéma de Ouarzazate: le projet sera-t-il délocalisé à Rabat?

En marge du lancement, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, accompagné du gouverneur de la province de Ouarzazate, Abdellah Jahid, s’est rendu sur les chantiers de restauration de la kasbah de Taourirt et du ksar d’Aït Ben Haddou. Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987, ce dernier site voit ses travaux achevés à 80%, avec une livraison prévue dans quatre mois.

Ces chantiers s’inscrivent dans le cadre des directives royales appelant à accélérer la réhabilitation des monuments historiques et sites culturels endommagés par le séisme d’Al Haouz. La prochaine étape portera sur la valorisation touristique du site, avec pour objectif d’en dynamiser la fréquentation tout au long de l’année.

Par La Rédaction
Le 27/06/2026 à 09h45
#Cité internationale du cinéma#Ouarzazate

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