Mali: condamné à 20 ans de prison, un agent français gracié après une médiation du Maroc

C’est une nouvelle illustration de l’efficacité et de la discrétion de la diplomatie marocaine dans les crises sahéliennes. En obtenant la grâce présidentielle de l’agent de renseignement français Yann V., condamné en juin dernier à 20 ans de réclusion par la justice militaire malienne, le Maroc s’affirme une fois de plus comme le médiateur incontournable entre Paris et les pays du Sahel.

Dans un communiqué officiel publié le jeudi 13 août 2026, le gouvernement de la Transition malienne a annoncé que son chef, le général Assimi Goïta, a accordé sa grâce à l’officier français, décision «assortie de l’éloignement immédiat de l’intéressé du territoire national», rapporte l’Agence France-Presse qui souligne le rôle du Maroc dans cette libération.

Si le texte officiel ne nomme pas explicitement le médiateur, il met directement en avant l’action déterminante du Maroc. «Le gouvernement de la Transition salue un pays frère dont les bons offices, exercés avec discrétion et dans le respect scrupuleux de la souveraineté du Mali, ont contribué à l’obtention de cette grâce», lit-on dans ce communiqué.

Entretenant d’excellentes relations diplomatiques tant avec le Mali qu’avec la France, Rabat a mené des négociations en coulisses pour dénouer cette crise. L’affaire tire son origine du 13 août 2025. Yann V., officiellement en poste à l’ambassade de France à Bamako dans le cadre d’une mission de coopération sécuritaire, avait été arrêté par les services de renseignement maliens au cours d’une opération.

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L’agent français était accusé d’avoir mis sur pied un réseau d’espionnage et de conspiration visant à déstabiliser les institutions de la transition et à fomenter un coup d’État. Après près de dix mois de détention provisoire au camp 1 de la gendarmerie de Bamako, il avait été jugé en juin 2026 et condamné à 20 ans de prison. Le gouvernement malien a tenu à préciser que cette grâce présidentielle «ne remet pas en cause les faits établis par un jugement contradictoire» et que l’officier a été «jugé et condamné à la suite d’un procès équitable».

Ce succès diplomatique s’inscrit dans la continuité de l’action diplomatique marocaine au Burkina Faso. En décembre 2023, quatre fonctionnaires français de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), munis de visas diplomatiques, avaient été arrêtés à Ouagadougou sous des accusations d’espionnage. Après un an de blocage diplomatique, c’est une facilitation orchestrée par le Royaume qui avait permis leur libération fin décembre 2024. Le président français Emmanuel Macron avait alors appelé le roi Mohammed VI pour exprimer la gratitude de la France, comme l’avait confirmé l’Élysée à la même Agence France-Presse.