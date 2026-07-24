Assimi Goita remercie le Roi pour la position du Maroc en faveur de la souveraineté, de l’unité et de l’intégrité territoriale du Mali

Lors de cette audience, qui intervient en marge des travaux de la 4ème session de la Commission mixte de coopération maroco-malienne, Assimi Goita a remercié le roi Mohammed VI pour la position constante et cohérente du Royaume du Maroc en faveur de la souveraineté, de l’unité nationale et de l’intégrité territoriale de la République du Mali.

Le président malien s’est également félicité des liens d’amitié et de solidarité existant entre les deux pays, tout en exprimant ses remerciements au Roi pour son soutien multiforme au Mali.

Le chef de L’État malien s’est réjoui du développement des relations bilatérales et a exprimé la volonté du Mali de travailler avec le Maroc pour les renforcer davantage dans tous les domaines.