Soupçons de fraude au concours des facultés de médecine: une enquête judiciaire ouverte

Plusieurs étudiants et leurs familles sont sous le choc après la publication des récents résultats du concours d’entrée aux facultés de médecine et de pharmacie. Selon le quotidien Assabah, daté du vendredi 24 juillet, les noms de plusieurs candidats admis ont été omis ou remplacés par d’autres.

Cette situation a suscité des doutes d’autant plus légitimes que les résultats de cet important concours ont été publiés en un temps record et sans précédent. Quelques heures seulement après la fin des examens, les résultats ont été rendus publics. Pire encore, des étudiants ayant obtenu d’excellentes notes, dont des 18/20, ont été recalés.

Mais, rapidement, il est apparu que ce concours aurait été émaillé de fraude et que les épreuves des examens auraient été vendues à l’avance avec leurs réponses, ce qui a conduit à l’obtention de notes très élevées, éclipsant ainsi les bonnes notes obtenues par les étudiants ayant passé l’examen honnêtement.

Le marchandage autour du récent concours des facultés de médecine est d’autant plus manifeste que le procureur du Roi près la Cour d’appel de Rabat a ordonné à la police judiciaire d’ouvrir une enquête préliminaire sur cette affaire.

Pour sa part, le ministère de tutelle, qui a confirmé l’ouverture d’une enquête judiciaire, a laissé entendre que les réseaux sociaux ont été largement utilisés dans le cadre du concours d’entrée aux facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire.

La police judiciaire va donc s’atteler à identifier les auteurs des publications sur les réseaux sociaux ayant trempé dans cette vaste affaire de fraude.

Assabah précise que l’enquête, lancée mercredi, risque de dévoiler les liens entre le réseau de fraude qui a sévi lors du concours des facultés de médecine et de nombreux autres examens qui viennent de se dérouler, comme ceux d’entrée aux grandes écoles, lesquels ont également débouché sur des résultats inattendus. Il faut reconnaître que les contenus des épreuves des différents examens, à l’heure des réseaux sociaux, sont devenus facilement accessibles à des bandes criminelles qui les marchandent à prix d’or.