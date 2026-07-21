Ingénierie 100% marocaine, ultra-connectées et dopées à l’IA: la Sûreté nationale lance ses patrouilles «Amane» et «Madar» sur le terrain

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a entamé, au début de cette semaine, le travail de terrain effectif avec les deux voitures de patrouille intelligentes «Amane» et «Madar» dans les rues de la capitale, Rabat. Cette étape avancée intervient en attendant le lancement de ces véhicules ultramodernes au cours des prochains jours dans les villes de Casablanca et Tanger, en vue de leur généralisation progressive dans toutes les grandes villes et préfectures de police du Royaume. Cela s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique visant à moderniser la flotte sécuritaire et à améliorer les services rendus aux citoyens, indique la DGSN dans un communiqué.

La patrouille intelligente «Amane» est considérée comme un modèle innovant, entièrement développé grâce aux compétences d’ingénierie et techniques de la Direction générale de la sûreté nationale.

Le véhicule est équipé d’un système de surveillance visuelle intégré s’appuyant sur des caméras couvrant un angle de 360 degrés. Ces caméras sont reliées en temps réel à des applications de lecture automatique des plaques d’immatriculation et de reconnaissance faciale instantanée. Ce système repose sur des modèles avancés d’Intelligence artificielle permettant une vérification visuelle immédiate lors des déplacements sur la voie publique. La voiture est directement reliée aux salles de commandement et de coordination ainsi qu’aux unités de terrain via un grand écran qui illumine son habitacle, lui permettant de jouer un rôle pivot dans la régulation de la circulation et la lutte contre la criminalité.

Préparation aux grands événements internationaux

Dans le même contexte, la voiture de patrouille «Madar» a également été lancée en tant que plateforme de surveillance intelligente mobile, transformant les véhicules ordinaires en unités de sécurité de haute technologie utilisant les mêmes algorithmes d’IA.

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La plateforme se distingue par un dispositif de feux de détresse conçu grâce à la technologie d’impression 3D, intégrant des caméras haute définition capables de capturer avec précision le mouvement des véhicules roulant à grande vitesse sur six voies de circulation simultanées. Elle comprend une caméra panoramique centrale effectuant une rotation complète en moins de trois secondes pour couvrir tous les angles morts. Un système de signalisation lumineuse puissant est intégré derrière le pare-brise et dans le pare-chocs pour garantir une visibilité parfaite lors des interventions.

Ces patrouilles intelligentes bénéficient d’une nouvelle identité visuelle moderne qui leur confère un caractère distinctif, facilement reconnaissable sur les voies publiques. Elles sont renforcées par un système de géolocalisation (GPS) et un accès direct à la base de données centrale via un appareil de contrôle/identification intégré (système de pointage).

Le début de l’exploitation de cette technologie moderne intervient après l’aboutissement des phases de développement initial, des tests sur le terrain et de la formation des équipes policières affectées à ces véhicules intelligents. L’objectif est de renforcer la réactivité et la préparation de l’institution sécuritaire pour offrir des services intégrés alliant technologie de pointe et police de proximité, d’autant plus que le Royaume s’apprête à accueillir de grands événements mondiaux, dont la Coupe du monde 2030 en partenariat avec l’Espagne et le Portugal, conclut le communiqué.