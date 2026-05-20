Protection, intervention, signalisation... Les visages de la flotte de drones de la DGSN

Des appareils de quelques centimètres, des engins de plusieurs kilos, des drones de captation artistique et d’autres dotés d’intelligence artificielle. Certains engins télépilotés sont équipés de gyrophares, de projecteurs ou de haut-parleurs. D’autres sont munis de parachutes de sécurité ou de lanceurs. La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dispose d’une flotte de pas moins de huit catégories de drones aux tailles, aux capacités et aux usages complétement différents.

Surveillance, détection thermique, intervention en espace fermé, signalisation visuelle, captation aérienne lors de cérémonies officielles, diffusion de messages sonores depuis les airs, opérations nocturnes... chaque appareil répond à un besoin opérationnel spécifique.

Interrogé par Le360, le commissaire divisionnaire Mohamed Mrabet, chef de division centrale à la DGSN, a souligné que «le recours à la police des drones pour assurer la couverture sécuritaire des événements et manifestations, en tant que composante de la sécurité intelligente, est le fruit d’un projet sécuritaire intégré porté par le pôle du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, mis en place depuis 2015».

D’après lui, les drones ont été déployés lors de manifestations à dimension nationale, continentale et internationale. La Coupe d’Afrique des nations, le Salon international de l’agriculture au Maroc, le salon GITEX et la 93e session de l’Assemblée générale d’Interpol en sont des exemples.

«Ces déploiements ont permis aux services de la Sûreté nationale d’accumuler une expertise de terrain reconnue. Ils préparent également le Royaume aux grands événements mondiaux à venir, au premier rang desquels la Coupe du monde 2030, que le Maroc organisera conjointement avec l’Espagne et le Portugal», a-t-il relevé.

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Afin d’accompagner ce saut technologique et de répondre aux besoins immédiats et futurs en matière de sécurité intelligente, la Direction générale de la sûreté nationale a œuvré à la montée en puissance de sa structure centrale dédiée aux drones. Et ce, «à travers la création d’un service central des drones relevant de la Direction de la sûreté publique, ainsi que la mise en place d’équipes régionales de drones au niveau de l’ensemble des commandements sécuritaires décentralisés relevant de la DGSN».

Des formateurs spécialisés dans le domaine des drones ont également été désignés, dans le cadre d’une formation continue considérée comme un pilier fondamental du développement de l’expertise, a conclu le commissaire divisionnaire Mohamed Mrabet.